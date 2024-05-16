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Главные новости 16 мая

Самое интересное и важное: дайджест Новостей Mail.Ru.

Путин и Си подписали заявление об углублении партнерства
Переговоры президента России и председателя КНР продолжались около двух с половиной часов.

Шойгу назвал главную задачу на новом посту
Экс-министр обороны, назначенный недавно секретарем Совета безопасности, сообщил, что спецоперация остается его главной задачей и на новом посту.

Суд передал акции Климовского патронного завода в госсобственность
В «Ростехе» заявили о готовности взять завод в управление.

ФСБ сообщила о предотвращении теракта на железной дороге в Крыму
Подозреваемые мужчина и женщина фотографировали и отправляли украинской стороне данные о местах проживания военнослужащих России, о позициях ПВО и координаты объектов ТЭК в Крыму.

Упразднение бакалавриата не обесценит полученных дипломов
Замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский отметил, что исключение понятия «бакалавр» представляет собой «новую точку отсчета в развитии национальной системы образования».