Главные новости 16 мая

ФСБ сообщила о предотвращении теракта на железной дороге в Крыму

Подозреваемые мужчина и женщина фотографировали и отправляли украинской стороне данные о местах проживания военнослужащих России, о позициях ПВО и координаты объектов ТЭК в Крыму.