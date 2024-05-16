Главные новости 16 мая

Путин и Си подписали заявление об углублении партнерства
Переговоры президента России и председателя КНР продолжались около двух с половиной часов.
Шойгу назвал главную задачу на новом посту
Экс-министр обороны, назначенный недавно секретарем Совета безопасности, сообщил, что спецоперация остается его главной задачей и на новом посту.
ФСБ сообщила о предотвращении теракта на железной дороге в Крыму
Подозреваемые мужчина и женщина фотографировали и отправляли украинской стороне данные о местах проживания военнослужащих России, о позициях ПВО и координаты объектов ТЭК в Крыму.
Упразднение бакалавриата не обесценит полученных дипломов
Замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский отметил, что исключение понятия «бакалавр» представляет собой «новую точку отсчета в развитии национальной системы образования».