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Главные новости к вечеру 30 мая

гСамое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

В Кремле заявили, что НАТО провоцирует «бессмысленную войну»
Дмитрий Песков прокомментировал заявления из стран НАТО о возможности использования ВСУ западных вооружений для атак на Россию.

Дания разрешит Украине использовать F-16 для ударов по России
Это не новая позиция Дании, этот вопрос обговаривался еще во время обсуждения планов передачи истребителей.

Кадыров пообещал 1 млн руб. за разгадку слов Путина и Мирзиеева
Глава Чечни попросил свое окружение не давать подсказок.

Эксперт раскрыл, почему в магазинах дорожает картошка
Весенне-летний период — это сезон, когда новый урожай не поступил в продажу (его пока нет), а прошлогодний со складов длительного хранения поступает в торговые сети с учетом максимальных затрат.

Анастасию Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище
Актриса скончалась в четверг в возрасте 53 лет после продолжительной болезни.