Главные новости к вечеру 30 мая

В Кремле заявили, что НАТО провоцирует «бессмысленную войну»

Дмитрий Песков прокомментировал заявления из стран НАТО о возможности использования ВСУ западных вооружений для атак на Россию.



Дания разрешит Украине использовать F-16 для ударов по России

Это не новая позиция Дании, этот вопрос обговаривался еще во время обсуждения планов передачи истребителей.



Кадыров пообещал 1 млн руб. за разгадку слов Путина и Мирзиеева

Глава Чечни попросил свое окружение не давать подсказок.



Эксперт раскрыл, почему в магазинах дорожает картошка

Весенне-летний период — это сезон, когда новый урожай не поступил в продажу (его пока нет), а прошлогодний со складов длительного хранения поступает в торговые сети с учетом максимальных затрат.



Анастасию Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище

Актриса скончалась в четверг в возрасте 53 лет после продолжительной болезни.