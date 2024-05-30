В Кремле заявили, что НАТО провоцирует «бессмысленную войну»
Дмитрий Песков прокомментировал заявления из стран НАТО о возможности использования ВСУ западных вооружений для атак на Россию.
Дания разрешит Украине использовать F-16 для ударов по России
Это не новая позиция Дании, этот вопрос обговаривался еще во время обсуждения планов передачи истребителей.
Кадыров пообещал 1 млн руб. за разгадку слов Путина и Мирзиеева
Глава Чечни попросил свое окружение не давать подсказок.
Эксперт раскрыл, почему в магазинах дорожает картошка
Весенне-летний период — это сезон, когда новый урожай не поступил в продажу (его пока нет), а прошлогодний со складов длительного хранения поступает в торговые сети с учетом максимальных затрат.
Анастасию Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище
Актриса скончалась в четверг в возрасте 53 лет после продолжительной болезни.
Главные новости к вечеру 30 мая
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В Кремле заявили, что НАТО провоцирует «бессмысленную войну»