Культурная неделя: выбор «Известий»

К-рор-группа выступит с большими сольными концертами в Москве и Петербурге. В состав входят участницы из разных стран, включая даже Россию. X: IN — это: Nova (Россия), E.Sha (Южная Корея), Nizz (Южная Корея), Hannah (Южная Корея) и Aria (Индия). Группа дебютировала в апреле 2023 года под крылом лейбла Escrow Entertainment. Ее стиль — k-рор с элементами EDM и хип-хопа. Начав карьеру с выхода сингла Keeping the Fire, X: IN в дальнейшем записали такие хиты, как My Idol и Who am I, выпустили альбом The Real — и благодаря всему этому быстро завоевали сердца множества фанатов по всему миру.