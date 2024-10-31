Культурная неделя: выбор «Известий»

Документально-игровой фильм из цикла «Великие» от «НМГ Док» расскажет о жизни российского правителя, которому отведено так мало места на страницах учебников истории. Он правил 13 лет, но за это время сделал Россию мощной экономической и промышленной державой, заставил весь мир считаться как с силой русского оружия, так и с силой русской дипломатии. Фраза Александр III «У России есть только два союзника — ее армия и флот!» сейчас невероятно популярна, но много лет об императоре практически не вспоминали. Кто и почему решил вымарать его имя из истории нашей страны и кем для России на самом деле был Александр III Миротворец? Об этом в фильме расскажут историки и актер Михаил Горевой.