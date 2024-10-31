Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино.
«Александр Третий» 16+
Фото: «НМГ Док».
Режиссер: Сергей Айрапетов.
Документально-игровой фильм из цикла «Великие» от «НМГ Док» расскажет о жизни российского правителя, которому отведено так мало места на страницах учебников истории. Он правил 13 лет, но за это время сделал Россию мощной экономической и промышленной державой, заставил весь мир считаться как с силой русского оружия, так и с силой русской дипломатии. Фраза Александр III «У России есть только два союзника — ее армия и флот!» сейчас невероятно популярна, но много лет об императоре практически не вспоминали. Кто и почему решил вымарать его имя из истории нашей страны и кем для России на самом деле был Александр III Миротворец? Об этом в фильме расскажут историки и актер Михаил Горевой.
1 ноября, 16:55, телеканал РЕН ТВ.
День народного единства с группой «Алиса» 16+
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков.
В ночь с 3 на 4 ноября телеканал РЕН ТВ покажет телеверсию концерта-презентации альбома «Дудка» легендарной группы «Алиса». Этот коллектив дает концерты нечасто. По признанию поклонников «Алисы», это выступление Константина Кинчева и его команды в московском Adrenaline Stadium стало одним из самых ярких за все годы. Зрители услышат в живом исполнении как новые композиции, так и проверенные временем и народной любовью хиты: «Красное на черном», «Мы вместе», «Небо славян», «Смутные дни», а также «Дудку» — заглавную песню альбома. На сцену вместе с Константином Кинчевым поднимется его дочь Вера — актриса и телеведущая.
4 ноября, 00:00, телеканал РЕН ТВ.
«Федя. Народный футболист» 12+
Фото: продюсерский центр ИВАН.
Режиссер: Николай Акелькин. В ролях: Станислав Румянцев, Николай Фоменко, Борис Щербаков, Александра Дроздова, Игорь Петренко, Сергей Мигицко, Александр Носик.
Спортивный блокбастер о силе духа станет знаком памяти и данью уважения легендарному полузащитнику «Спартака» Федору Черенкову. История не только о футболе, но и о настоящей любви, дружбе и стремлении к победе.
Федя, как его ласково звали болельщики, стремительно врывается в основной состав «Спартака», где находит надежных друзей: Родионова, Гаврилова, Дасаева. Он быстро становится ключевым членом команды и лучшим игроком страны. Однако череда потрясений, потеря отца, смертельная давка зрителей на матче в «Лужниках» и неудачный матч с бельгийским «Андерлехтом» приводят к серьезным психологическим проблемам.
С 31 октября в прокате.
«Мама будет против 2» 18+
Фото: телеканал СТС.
Режиссер: Артур Румынский. В ролях: Дмитрий Брекоткин, Роман Постовалов, Ксения Корнева, Сергей Ершов, Эвелина Бледанс, Михаил Тарабукин, Александр Михайлов, Андрей Рожков.
Николай Батонов поселился у Натальи, что раздражает ее маму Тамару Игоревну. Безработный парень хочет задобрить пенсионерку и доказать, что способен на многое. Поэтому с помощью будущего тестя Сергея Геннадьевича и друга Дани открывает пирожковую. Проблем мало не бывает, как и родственников: к Николаю приезжает мама Марина, а к Наташе — бабушка Анна Федоровна. Теперь у Тамары Игоревны больше соперников, а значит, еще больше желания победить в этой беспощадной битве.
С 5 ноября на Wink.
«Дайте шоу» 16+
Фото: INEY Production.
Режиссер: Дмитрий Литвиненко. В ролях: Милош Бикович, Анастасия Красовская, Олег Савостюк, Игорь Верник, Виктория Толстоганова, Кристина Бабушкина.
Драма о том, что на самом деле творится за фасадом жизни поп-звезд и в закулисье ток-шоу. В погоне за сенсациями команда ток-шоу «Правда» не стесняется использовать самые грязные приемы. Несмотря на это, популярность программы продолжает падать, поэтому любые горячие темы на вес золота.
С 1 ноября в онлайн-кинотеатрах «Иви» и KION.
Театр.
«Руслан и Людмила» 6+
Фото: mariinsky.ru.
Режиссер: Лотфи Мансури. В ролях: Денис Макаров, Гузель Шарипова, Глеб Перязев, Александр Чернов, Екатерина Крапивина, Светлана Шилова, Андрей Сенотов.
Премьера оперы великого русского композитора Михаила Глинки на главной сцене страны. В этом году Мариинский и Большой театры отмечают значительный юбилей в мире литературы и искусства — 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Сюжеты его поэм, романов и сказок неоднократно привлекали внимание крупнейших композиторов, становясь основой самых знаменитых музыкальных сочинений. Блистательный спектакль Мариинского театра (1994) будет представлен на Исторической сцене Большого. В главных партиях выступят солисты оперных трупп Мариинского и Большого, хор и симфонический оркестр Большого театра. Музыкальный руководитель — Валерий Гергиев.
31 октября, 18:00, Большой театр, Историческая сцена.
«Розовое платье» 12+
Фото: предоставлено организаторами.
Режиссер: Эдуард Бояков. В ролях: Ирина Линдт, Владимир Антонов, Павел Приемышев, Эдуард Йоонас, Егор Пискунов, София Шендрик, Софья Бородицкая.
Взгляд на героев пьесы Чехова «Три сестры» глазами Натальи Ивановны Прозоровой. Той самой невестки трех сестер, над розовым платьем которой они высокомерно насмехались. Прошло 30 лет с тех пор, как военные покинули провинциальный город, оставив чеховских героев. Отгремели революция и Гражданская война. Непросто сложилась жизнь Натальи Ивановны, она постарела, пережив утраты и горести.
Бенефисная роль Ирины Линдт, которая на глазах зрителей претерпевает фантастическое перевоплощение из старухи с щербатым ртом в роскошную молодую красавицу.
31 октября, 19:00, Новый театр под руководством Эдуарда Боякова.
«Клеопатра» 16+
Фото: пресс-служба Государственного Кремлевского дворца.
Хореограф-постановщик: Андрей Петров. В ролях: Олеся Росланова, Михаил Евгенов, Даниил Росланов, Анастасия Тетерина, Ксения Хабинец, Амир Салимов, Петр Горбунов.
Балет на музыку Владимира Качесова в постановке основателя театра «Кремлевский балет», народного артиста России Андрея Петрова. Спектакль стал последним в жизни режиссера. Яркая, драматичная и во многом неожиданная для зрителей постановка. Клеопатра — одна из самых харизматичных и загадочных персон в мировой истории. Последняя царица эллинистического Египта из македонской династии Птолемеев известна историей любви с Гаем Юлием Цезарем, а после — с римским полководцем Марком Антонием. Но не все знают, что Клеопатра была не только обольстительница, но и незаурядная правительница, заботившаяся о процветании родной страны.
6 ноября, 19:00, Государственный Кремлевский дворец.
«Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.» 12+
Фото: elementarno.show.
Режиссер: Игорь Теплов. В ролях: Павел Алексеев, Сергей Анненков, Антон Аносов, Ефим Белосорочка, Алиса Курбатова, Мария Лапшина, Ксения Савина, Олег Савцов, Вера Шпак.
В основе спектакля лежит знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе и собаке Баскервилей, переиначенный в отвязную музыкальную комедию с разудалыми песнями и настоящей ирландской пляской. Старая добрая Англия. Тайна, покрытая мраком. И с ней один на один — блестящий дуэт Холмса и Ватсона. Тех самых, но не совсем. Потому что они тут вовсе не главные! Миссис Хадсон, Мориарти, сэр Баскервиль, дворецкий Бэрримор и сам монстр Гримпенских болот тоже на месте.
31 октября и 1 ноября, 19:00; 2, 3, 4 ноября, 14:00, 17:00, 20:00, театр «Маска».
«Игроки» 16+
Фото: пресс-служба Театра сатиры.
Режиссер: Альберт Хасиев. В ролях: Юрий Васильев, Игорь Лагутин, Юрий Нифонтов, Андрей Анкудинов, Янина Студилина, Сергей Климов, Сергей Шнырев, Альберт Хасиев.
Первая премьера второго столетия Театра сатиры. Режиссер перенес героев Гоголя в атмосферу интриги и детектива. История маленького провинциала, который стал жертвой своих больших амбиций, разворачивается на протяжении одной ночи. Сюжет строится на иллюзии достоверности, в которую главный герой-шулер вовлекается искусными мошенниками — не столько карточными приемами, сколько тонкой спекуляцией на воображаемых ценностях и на человеческой добродетели.
1 и 2 ноября, 19:00, Театр сатиры.
«Виндзорские насмешницы» 16+
Фото: пресс-служба Театра Маяковского.
Режиссер: Владимир Данай. В ролях: Вячеслав Ковалев, Иван Ковалюнас, Максим Разумец, Иван Сапфиров, Юрий Коренев, Константин Константинов, Андрей Гусев.
Жизнерадостный толстяк сэр Джон Фальстаф — почти Остап Бендер шекспировских времен. Вот только для «сравнительно честного отъема денег» он избирает катастрофически неверный путь. Женщина вообще страшна в гневе, а обиженная женщина? А замужняя дама с дефицитом мужского внимания? Да еще две! Путаница с письмами и переодеваниями, приступы ревности, лужи крови и бесконечные словесные каламбуры — это Шекспир площадного театра, дерзко грубый и стихийно игровой.
2 ноября, 19:00, Театр Маяковского, Сцена на Сретенке.
«Потерянный рай» 16+
Фото: пресс-служба Театра эстрады.
Режиссер: Елена Павлова. В ролях: Борис Березовский, Марина Зудина, Олеся Соколова, Иван Батарев.
Московская премьера музыкально-драматического спектакля «Потерянный рай» — о пяти людях, жизнь которых превратилась в меланхолию. Они боятся, страдают, обижаются и вспоминают об испарившемся счастье, но всё равно пытаются его найти. Отыскать лекарство от потерянности возможно, но для этого придется стать самим собой. Музыканты коллектива из Екатеринбурга Blues Doctors выйдут вместе с артистами на сцену, чтобы через слово и блюз рассказать свою уникальную историю.
31 октября, 19:00, Театр эстрады.
«Ночь перед Рождеством» 12+
Фото: пресс-служба Театра кукол Образцова.
Режиссер: Екатерина Образцова. В спектакле заняты: Анатолий Вещиков, Константин Дубичев, Оксана Чебанюк, Татьяна Сергеева, Андрей Абельцев.
Волшебная зимняя сказка с заснеженной Диканькой и сверкающим Петербургом, колоритными гоголевскими персонажами, юмором, смехом и чудесами, которые случаются под Рождество. В сочельник на свет выходит всякая нечисть, но по-настоящему влюбленным никакой черт не страшен.
3 ноября, 18:00, Театр кукол Образцова.
«Женитьба» 12+
Фото: пресс-служба Московского театра иллюзии.
Режиссер: Артем Бибилюров. В ролях: Виктор Никитин, Николай Мальцев, Светлана Варецкая-Загородняя, Евгений Воскресенский, Павел Ремнев, Олег Жуков.
Постановка приурочена к празднованию 215-летия со дня рождения автора пьесы Николая Гоголя. Комедия о несостоявшейся женитьбе робкого, инфантильного чиновника, который так и не решил, стоит ли вообще ему жениться. В невесты ему сватают дочь купца, находящую в каждом женихе какой-нибудь изъян.
2, 3 ноября, 19:00, Московский театр иллюзии, сцена на Перовской.
«О дивный новый мир» 16+
Фото: пресс-служба театра «Модерн».
Режиссер: Юрий Грымов. В ролях: Анна Каменкова, Игорь Яцко, Александр Толмачев, Сергей Аронин, Маина Чижевская, Роман Зубрилин, Алексей Багдасаров, Юрий Соколов.
В основе постановки роман-антиутопия Олдоса Хаксли. История об идеальном обществе, где люди не знают забот и печалей, а жизнь каждого состоит из сплошных удовольствий. В этом «дивном новом мире» свободы не жаждет никто, кроме Дикаря. Он не согласен жить по таким правилам. Он хочет любить, испытывать душевную боль, он жаждет свободы греха и свободы раскаяния. Яркий спектакль с великолепными костюмами и декорациями.
4 ноября, 18:00, театр «Модерн».
«Вишневый сад» 16+
Фото: предоставлено пресс-службой МГТ.
Режиссер: Сергей Безруков. В ролях: Антон Хабаров, Карина Андоленко, Павел Харланчук, Александр Тютин, Полина Галкина, Наталья Шклярук.
История о потере вишневого сада в постановке Сергея Безрукова становится историей многолетней и безнадежной любви — любви Лопахина к Раневской. Зрители увидят, как по ходу действия сад цветет, увядает, а в финале буквально исчезает с лица земли. Режиссер Сергей Безруков признается, что замысел спектакля во многом складывался исходя из актерской природы Антона Хабарова, выбранного им на роль Лопахина. Известно, что Чехов мечтал о том, чтобы первым исполнителем роли Ермолая Лопахина стал сам Константин Сергеевич Станиславский — этот персонаж виделся ему тонким и ранимым.
6 ноября, 19:00, Московский Губернский театр, Большая сцена.
«Без Есенина» 16+
Фото: пресс-служба театра «Кашемир».
Режиссер: Дмитрий Сердюк. В ролях: Анастасия Светлова, Майя Горбань, Екатерина Седик, Дмитрий Миллер, Евгений Самарин, Галина Кашковская, Инна Дымская.
Театр «Кашемир» представляет премьеру по пьесе Влада Васюхина. Ялта. Осень 1923 год. Гостиничный номер, в котором всемирно известная танцовщица Айседора Дункан ждет своего мужа — самого популярного поэта Советской России Сергея Есенина. Что объединяло их? Этим вопросом задавались все вокруг, включая героев спектакля. Как и в названии пьесы, в спектакле нет персонажа Есенина, и это очень важный момент. Он присутствует в устах героев, в желании увидеть его, в ненависти, в бесконечном обожании.
1 ноября, 20:00, театральный центр «На Страстном».
Музеи.
«Кукрыниксы» 12+
Фото: предоставлено организаторами.
РОСИЗО открывает беспрецедентный выставочный проект, приуроченный к 100-летию образования союза трех художников: Михаила Куприянова, Порфирия Крылова и Николая Соколова. Выставка объединит 314 предметов из собрания российских музеев и частных коллекций по всей России. Экспозиция площадью более 2 тыс. кв. м разместится в 10 залах, посвященных различным периодам творчества художников. После прижизненной выставки художников в 1977 году проект станет первой экспозицией подобного масштаба.
С 1 ноября по 15 декабря, музейно-выставочное объединение «Манеж».
«Disegno. Итальянские гравюры и рисунки Возрождения и маньеризма» 0+
Фото: пресс-служба Государственного Эрмитажа.
Соединенные в одном пространстве гравюры и рисунки позволяют проследить сложную, иногда противоречивую, но объемную и живую картину развития итальянского искусства эпохи его наивысшего расцвета. На выставке представлено около 150 листов. Среди них выполненные на драгоценном пергаменте миниатюры конца XIV века. На выставке можно увидеть работы Андреа Мантеньи, Филиппино Липпи, Джулио Романо, Джованни Беллини, Паоло Веронезе, Якопо Тинторетто. Экспозиция посвящена памяти Аркадия Ипполитова (1958−2023), научного сотрудника Отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа, хранителя итальянской гравюры. Рядом с экспонатами размещены цитаты из его текстов о них.
С 6 ноября по 2 февраля, Государственный Эрмитаж, Галерея графики Зимнего дворца (Санкт-Петербург).
«Передвижники» 0+
Фото: пресс-служба Третьяковской галереиПеров В. Г. «Охотники на привале». 1871, Государственная Третьяковская галерея.
Выставочный проект, посвященный творческой деятельности художников — членов и экспонентов Товарищества передвижных художественных выставок, традиционно называемых передвижниками. ТПХВ за 50 лет существования оказало огромное влияние на формирование эстетических потребностей широкой публики. Ядро товарищества составили ведущие мастера эпохи — Василий Перов, Николай Ге, Иван Крамской, Илья Репин, Василий Суриков, Иван Шишкин, Алексей Саврасов, Василий Поленов, Архип Куинджи, Исаак Левитан, Виктор Васнецов, Василий Максимов, Григорий Мясоедов, Илларион Прянишников, Николай Ярошенко и другие.
До 6 апреля, Третьяковская галерея на Кадашевской набережной.
«Ночь искусств» в Москве 16+
Фото: culture.ru.
В столице пройдет ежегодная акция «Ночь искусств». В программе более 300 бесплатных событий. Центральными площадками акции в столице станут центр «Зотов», Рижский вокзал, зал «Кристалл» «Лотте Отеля Москва», концертный зал «Москва» и креативное пространство «Новый Манеж».
Экскурсии по закулисью приготовили театры. В СТИ артист труппы Лев Коткин расскажет об истории создания театра, об уникальном здании, в котором находилась золотоканительная фабрика семьи Алексеевых, родителей Константина Станиславского. «Геликон-опера» назвала ее «Тайны дома Шаховской». Театр «У Никитских ворот» приглашает на показ спектакля «Лента поэзии. Цветаева». «Современник» предложит осмотр декораций, деталей костюма, рассказ о секретах грима.
3 ноября, Москва.
Концерты.
Концерт-телемост Москва — Париж в юбилей РМО 6+
Фото: предоставлено пресс-службой РМО.
К 100-летию Консерватории Рахманинова в Париже и 165-летию РМО. Концертные залы Московской и Парижской консерваторий свяжет воедино высокотехнологичная трансляция. Уникальный концерт-телемост с участием пианистов Дмитрия Маслеева и Реми Женье, знаменующий празднование юбилея Русского музыкального общества и возрождение исторической связи двух отделений РМО. В программе концерта прозвучат произведения Сергея Рахманинова, Сергея Прокофьева и Мориса Равеля.
1 ноября, 19:00, Большой зал Консерватории.
«X:IN» 12+
Фото: предоставлено организаторами.
К-рор-группа выступит с большими сольными концертами в Москве и Петербурге. В состав входят участницы из разных стран, включая даже Россию. X: IN — это: Nova (Россия), E.Sha (Южная Корея), Nizz (Южная Корея), Hannah (Южная Корея) и Aria (Индия). Группа дебютировала в апреле 2023 года под крылом лейбла Escrow Entertainment. Ее стиль — k-рор с элементами EDM и хип-хопа. Начав карьеру с выхода сингла Keeping the Fire, X: IN в дальнейшем записали такие хиты, как My Idol и Who am I, выпустили альбом The Real — и благодаря всему этому быстро завоевали сердца множества фанатов по всему миру.
2 ноября, 20:00, МТС Live Холл (Москва); 3 ноября, 19:00, клуб «А2» (Санкт-Петербург).
«Созвездие черных легенд» 6+
Фото: предоставлено организаторами.
Новый проект симфонического оркестра Москвы «Русская филармония». В программе хиты Michael Jackson, Boney M, Whitney Houston, Eruption, Stevie Wonder, Earth, Wind & Fire, Gloria Gaynor, Tina Turner. Песни из репертуара этих легендарных певцов прозвучат в исполнении участников шоу «Голос» Мари Карне и Арсена Мукенди. Программу дополнят зажигательные танцы от Даны Даниэлы и Лисбаниса Лейва Кастильо.
6 ноября, 19:00, Дом музыки, Театральный зал.
Фестивали.
«Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры» 12+
Фото: предоставлено организаторами фестиваля.
Театры Минусинска, Красноярска, Вологды, Нижнего Новгорода, Якутска, Севастополя, Челябинска и обеих столиц представят свои постановки на фестивале. Это единственный смотр, в котором свои оценки режиссерским работам дают режиссеры. Среди участников — Андрей Борисов, Алексей Бородин, Евгений Гельфонд, Георгий Исаакян, Евгений Каменькович, Григорий Козлов, Григорий Лифанов, Владимир Панков, Алексей Песегов, Евгений Писарев. Лауреаты получают грант на постановку спектакля. Всех желающих ждут мастер-классы, лекции и творческие встречи. Ряд событий посвящен 150-летию великого режиссера Всеволода Мейерхольда. В рамках «Мастерской» планируются лекции: «Уроки постановки» Валерия Фокина, «Трагический Пьеро» Нины Шалимовой, «Судьба и участь» Вадима Щербакова.
До 12 декабря, Москва.
Международный фестиваль театральных искусств имени Ф. М. Достоевского 18+
Фото: пресс-служба фестиваля.
Зрителю представят произведения разных жанров, форматов и стилей. Президент фестиваля — народный артист России Михаил Пореченков. Откроется форум 31 октября в 19:00 в Новгородской областной филармонии имени А. С. Аренского. Гостям представят шоу Luminary.
В основную программу вошли постановки из России, Белоруссии, Индии и Китая. Все спектакли основаны на произведениях Николая Гоголя, Александра Островского, Антона Чехова, Михаила Булгакова, Федора Достоевского и популярных современных драматургов. Зрители также смогут посетить специальные события — выставку «Искусство театра», панельную дискуссию «Театр +».
С 31 октября по 4 ноября, Великий Новгород, Старая Русса.
Фестиваль Hinode 6+
Фото: hinode.asia.
Настоящий праздник для всей семьи с красочной палитрой артистов и мастеров из Японии и других стран Азии. После четырехлетнего перерыва крупнейший фестиваль японской культуры в России Hinode возвращается! И в этот раз он объединяется с новым фестивалем CGF (Console Gaming Festival). На этом объединенном форуме гостей будет ждать вся традиционная программа Hinode, включая конкурсы косплея, японскую еду, музыку, а также настольные игры. В дополнение к этому на CGF у вас будет возможность сыграть более чем в 50 игр из 12 основных жанров, предназначенных для всех возрастов.
С 3 по 4 ноября, 10:00−18:00, Main Stage.
Каникулярный фестиваль «Москвариума» 0+
Фото: пресс-служба Центра океанографии и морской биологии «Москвариум».
Все желающие смогут принять участие в увлекательном квесте, во время которого гости «Москвариума» смогут не только увидеть более 12 тыс. водных обитателей со всех уголков планеты, но и проведут время интересно и с пользой, узнавая подводный мир и изучая новые английские слова. В конце участники получат памятный подарок и бесплатное грим-тату с изображением морского обитателя. Также посетители смогут посетить лекцию «Почему русалки прекрасны?» от искусствоведа Юлии Загустиной и мастер-класс по рисованию.
С 31 октября по 1 ноября, 12:00−16:00; 3 ноября, 16:00, «Москвариум», ВДНХ.
X фестиваль «Опера Априори» 6+
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов.
Впервые в Москве будут исполнены два вокальных произведения английского композитора начала XX века Густава Холста — «Гимны Ригведы» для хора и одноактная опера «Савитри» на либретто самого автора по мотивам эпизода древнеиндийского эпоса «Махабхарата». Также состоится мировая премьера композитора Алины Подзоровой «Дивное действо» на тексты «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях» Пушкина. Исполнители — камерный оркестр Musica Viva и Хор имени Свешникова. Дирижер — Джереми Уолкер.
5 ноября, 19:00, Зал церковных соборов храма Христа Спасителя.