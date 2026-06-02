Главные новости к вечеру 2 июня 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 2 июня 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Минобороны: ночной удар по Украине был ответным за теракт в Старобельске

Источник: AP 2024

Вооруженные силы Российской Федерации в ночь на 2 июня нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины, а также по аэродромам ВСУ. Как сообщили в военном ведомстве, удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, ударными беспилотными летательными аппаратами.

Ушаков анонсировал большую речь Путина на ПМЭФ

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ с большой речью, которая традиционно привлекает большое внимание политических кругов и СМИ, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Вместе с российским лидером на пленарном заседании с докладом выступят президенты Узбекистана, Танзании, заместитель председателя КНР, министр энергетики Саудовской Аравии.

Пашинян оценил резолюцию лидеров ЕАЭС по Армении

Источник: AP 2024

Премьер-министр Армении Никол Пашинян охарактеризовал как «очень сбалансированную» резолюцию, принятую главами четырех государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Документ касается необходимости проведения в Армении референдума относительно членства республики в этом интеграционном объединении или в Европейском союзе.

СМИ: экс-канцлер ФРГ Шредер приехал в Москву

Источник: AP 2024

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер прибыл в Москву, сообщил телеканал NTV. Отмечается, что Шредер, возможно, находится в России для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможном посреднике в переговорах между Россией и Европой, заявил, что лично для него предпочтительной кандидатурой мог бы быть бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

Россельхознадзор ввел новые ограничения на продукцию из Армении

Источник: РИА "Новости"

Россельхознадзор с 3 июня вводит запрет на ввоз из Армении семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Как уточнили в ведомстве, данные ограничения действуют до момента разработки необходимого алгоритма, гарантирующего безопасность отгружаемых товаров.

