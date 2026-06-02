Главные новости к вечеру 2 июня 2026 года

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер прибыл в Москву, сообщил телеканал NTV. Отмечается, что Шредер, возможно, находится в России для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможном посреднике в переговорах между Россией и Европой, заявил, что лично для него предпочтительной кандидатурой мог бы быть бывший канцлер Германии Герхард Шредер.