Глава Еврокомиссии призвала ЕС не возвращаться к «грязной» энергии

ФРГ и Австрия ранее объявили о возвращении в эксплуатацию угольных ТЭЦ, чья работа остановилась. Нидерланды решили снять ограничения на работу таких электростанций на период с 2022 по 2024 год, чтобы снизить риск нехватки голубого топлива.
«Нам нужно быть уверенными, что мы используем этот кризис для движения вперед, а не отката назад до грязного ископаемого топлива. Это тонкая черта, и до сих пор неясно, повернем ли мы в верном направлении», — заявила фон дер Ляйен.
Она также призвала государства продолжать сосредотачиваться на «масштабных инвестициях в возобновляемые источники энергии».
Глава Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС предпринимает «экстренные шаги», чтобы предотвратить возможные последствия снижения поставок из России, в том числе меры по энергосбережению и «приоритизации» в области снабжения предприятий газом.
Сообщается, что до 24 февраля порядка 40 процентов от общих запасов газа страны блока получали из России. Кроме того, деловое издание отмечает, что цены на газ в Евросоюзе выросли по меньшей мере в шесть раз со времен начала пандемии COVID-19.
По данным Financial Times, Италия и некоторые другие страны могут вслед за Германией и Австрией вновь запустить угольные электростанции.
Ранее «Газпром» сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции «Портовая» он сможет поставлять газ через «Северный поток» в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах. Причиной стала задержка в работе компании Siemens, которая не смогла вовремя вернуть газоперекачивающие агрегаты из ремонта. В немецком концерне подтвердили эту информацию: турбина «по техническим причинам» ремонтировалась на заводе Siemens Energy в Монреале и ее не могут вернуть из-за санкций Канады против России.
Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России после начала военной операции на Украины. В то же время Берлин, по заверению своих ведущих политиков, старается уменьшить зависимость от российского газа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что Москва никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян, и на коммерческой основе.