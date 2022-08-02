Минторг США запретит обслуживание еще 25 используемых в России самолетов

Министерство торговли США внесет еще 25 самолетов Airbus, операторами которых являются российские авиакомпании, в список потенциальных нарушителей мер экспортного контроля. Об этом в министерстве сообщили агентству Reuters.
Речь идет о самолетах A320, A321 и A330, операторами которых, по данным агентства, являются авиакомпании «Уральские авиалинии», S7 Airlines, Red Wings, «Ямал», «Северный ветер» и iFly. РБК направил запрос в эти компании.
Свое решение министерство обосновало нарушением экспортных ограничений, введенных в отношении России.
С конца февраля Минторг США уже несколько раз расширял санкционный список российских самолетов, которым в рамках экспортного контроля запрещено обслуживание за рубежом. В последний раз в список было включено 73 коммерческих и частных самолета, до этого — еще 100.
США и ЕС закрыли небо для российских самолетов, ввели ограничения на экспорт в Россию товаров авиационной отрасли, а все сданные в лизинг самолеты потребовали вернуть лизингодателям.
К 23 марта западные компании потребовали вернуть более 500 самолетов общей стоимостью $20 млрд. К концу марта под арестом в других странах оказались 78 самолетов.
В ответ Росавиация рекомендовала авиакомпаниям из России не выполнять рейсы за рубеж бортами в иностранном лизинге, а президент России Владимир Путин поручил перевести самолеты в иностранном лизинге в российский реестр. К 15 июня в него внесли более 600 самолетов. В начале июля спецпредставитель президента Сергей Иванов говорил, что запасов авиационной техники в России хватит на три-четыре года.