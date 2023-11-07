08:12 (мск), источник: ЕАН
«Уральские авиалинии» нашли способ сохранить международные рейсы
Авиакомпания «Уральские авиалинии» нашла способ переоформить самолеты западного производства в собственность. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
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По данным издания, авиакомпания готовится подписать договоры финансового лизинга с подконтрольной Росавиации «НЛК Финанс» на 17 лет, по истечении которых 19 Airbus перейдут в собственность «Уральских авиалиний». Согласование контрактов с «НЛК Финанс» тянулось с лета, и сейчас сторонам удалось отменить требование о ежегодном переводе до 40% чистой прибыли лизингодателю. «Уральские авиалинии» сумели согласовать финальные условия лизинговых контрактов на их самолеты, за которые «НЛК Финанс» готова заплатить из средств ФНБ иностранным собственникам.
Ранее ЕАН писал, что у компании «Уральские авиалинии» временно отозваны допуски к части основных международных маршрутов. Отозванные у «Уральских авиалиний» международные рейсы будут выполнять другие российские авиаперевозчики, среди которых «Аэрофлот», «Азимут», Azur Air и Red Wings. Это произошло из-за нехватки самолетов у авиакомпании.
Как следует из документа, «Уральские авиалинии» смогут вернуть допуск к отозванным направлениям после того, как подпишут трехсторонний договор с «Национальной лизинговой компанией» и нынешним лизингодателем. Сегодня в парке «Уральских авиалиний» — 52 среднемагистральных самолета Airbus, часть которых авиакомпания не успела в установленный срок переоформить в собственность РФ. Причем такая двойная регистрация возникла у значительного числа эксплуатируемых в России самолетов иностранного производства, преимущественно лизинговых. После введенных в 2022 г. санкций лизингодатели потребовали возврата самолетов, авиастроительные компании объявили о прекращении поставок в Россию запчастей и техобслуживания машин, что осложнило российским перевозчикам выполнение международных рейсов.
ЕАН сообщал, что сейчас проходят летные испытания широкофюзеляжного самолета Ил-96−400М и Sukhoi Superjet (SJ-100) собранных полностью из отечественных комплектующих. «Уральские авиалинии» пока не проявили интереса к ним.