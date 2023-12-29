Главные бизнес-события Пермского края в 2023 году

Весной 2023 года в Перми завершили строительство и открыли крупный завод по выпуску зарядных станций для электромобилей. Это производство полного цикла — от сборки электронных комплектующих, установки микроэлементов на платы до завершающей сборки зарядных станций и их тестов. Всего за одну смену завод способен выпускать до ЭЗС. В будущем это позволит обеспечить рынки РФ и СНГ отечественными электрозарядными станциями, а также комплектующими для них. Это контроллеры, силовые модули и другие компоненты. Проект реализовала пермская компания «Корпорация ПСС». Мощности завода позволят выполнить план по созданию зарядной инфраструктуры для электромобилей. По нему на территории Прикамья планируют установить 66 электрозарядных станций мощностью не менее 149 кВт.