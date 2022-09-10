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Спецоперация на Украине
09:56 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Мошеннический трафик осваивает новые маршруты

В первом полугодии мошеннические «колл-центры», которые в начале военной операции на Украине снизили активность, чаще стали использовать IP-телефонию, в результате чего число таких звонков из-за границы в Россию увеличилось, а трафик идет в основном через Прибалтику, считают в компаниях по кибербезопасности. Впрочем, по мнению экспертов, уже принятые законодательные меры по контролю звонков с подменных номеров должны сократить их число. В июле и августе за пропуск таких звонков было оштрафовано пять операторов.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

За первое полугодие количество мошеннических звонков в Россию, как совершенных через сотовую связь, так и через интернет, увеличилось в десять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали в «Информзащите». После начала военной операции на Украине «колл-центры» перебрались на запад Украины и стали чаще звонить россиянам через интернет-телефонию (по IP), объясняет собеседник «Ъ» в крупной российской IT-компании. «Но такие звонки требуют дополнительного трафика, который сейчас идет из Прибалтики», — продолжает источник «Ъ».

В «Информзащите» фиксируют мошеннические звонки из Германии и Польши, небольшой рост — из Грузии.

Директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова считает, что оценка по росту трафика в десять раз неверна: «Статистика год к году показывает рост, но IP-протоколы и ранее использовались для доставки мошеннического трафика до точек входа в сеть телефонной связи».

По причине использования IP-трафика сложно вычислить его происхождение, однако большая его часть идет от стран Прибалтики, соглашается она.

В первый месяц после начала военных действий на Украине эксперты отмечали снижение числа мошеннических звонков: на 42% с 24 февраля по 23 марта. «Весной “колл-центрам” пришлось перестраивать процессы, связанные с обналичиванием и выводом денег», — говорит руководитель подразделения Group-IB по противодействию мошенничеству Павел Крылов.

Сокращение числа мошеннических звонков из-за границы также произошло благодаря тому, что с начала конфликта на Украине российские банки стали активно подписываться на сервисы операторов связи по пресечению голосового фрода, добавляет собеседник «Ъ» на рынке кибербезопасности: «При этом часть “колл-центров” была разрушена, а часть работников Центров информационно-психологических специальных операций Украины, которые участвовали в телефонном мошенничестве, в условиях военного времени переключилась с финансовой темы на выполнение других задач». Активность злоумышленников восстановилась к лету.

В МТС сообщили, что благодаря антифродовым мерам количество мошеннических вызовов на сети оператора с начала года сократилось в несколько раз до минимального уровня. «МегаФон», «Вымпелком» и Tele2 комментировать ситуацию не стали. В МВД не ответили на запрос.

Государство уже подключило Генпрокуратуру и ФСБ для усиления контроля за подменой номеров.

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В проверки также войдет неисполнение операторами требований по пропуску трафика из-за границы. Поправки к закону «О связи», обязывающие операторов передавать номер вызываемого абонента в неизменном виде (при голосовых вызовах, СМС и вызовах IP-телефонии), были приняты еще в 2017 году. В августе первым оштрафованным за нарушение оператором связи стал французский Orange Business Services (ООО «Оранж бизнес сервисез»). Размер взыскания составил 1 млн руб.

В августе также стало известно, что Роскомнадзор получит из бюджета 1,88 млрд руб. на создание систем блокировки мошеннических звонков с подменных телефонных номеров и контроля за проверкой операторами достоверности данных об абонентах.

Законодательных инициатив достаточно для создания «единой системы давления на недобросовестных игроков рынка», уверена Ирина Левова. Судебная практика уже есть, указывает она: «Помимо Orange в июле и августе за пропуск трафика с подменных номеров были также оштрафованы небольшие провайдеры “МТ Техно”, “НТСИ Телеком”, “МТР-Связь”, “Наука-Связь” на суммы от 200 тыс. до 600 тыс. руб.».

Татьяна Исакова, Юлия Тишина

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