Гибель морских ежей приведет к уничтожению рифов Карибского моря Уже дважды в истории популяция животных сокращалась более, чем на 90%, что приводило к неприятным последствиям
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18:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 1 марта

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

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Минобороны заявило о предотвращении атаки беспилотников ВСУ на объекты Крыма

Вооруженные силы РФ предотвратили попытку проведения Киевом массированной атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова.

Путин и Собянин открыли Большую кольцевую линию метро

Владимир Путин дал старт движению поездов по Большой кольцевой линии Московского метрополитена. В эксплуатацию вводятся девять последних станций Большого кольца.

Российские сейсмологи оценили прогноз о «мегаземлетрясении»

Предсказание нидерландского сейсмолога Франка Хугербитса о крупном землетрясении в марте ненаучно, заявил заведующий кафедрой физики Земли физического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Владимир Смирнов.

Роскомнадзор запретил банкам использовать зарубежные мессенджеры для услуг

Роскомнадзор сообщил, какие иностранные мессенджеры «могут быть отнесены» к сервисам, на использование которых с 1 марта распространяются ограничения.

На упавшем в Подмосковье беспилотнике нашли украинскую маркировку

Источники РБК сообщили, что на месте происшествия «обнаружен беспилотный летательный аппарат, не состоящий на вооружении в ВС РФ, с маркировкой UJ-22 Airborne».

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