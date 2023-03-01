18:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 1 марта
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Вооруженные силы РФ предотвратили попытку проведения Киевом массированной атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова.
Владимир Путин дал старт движению поездов по Большой кольцевой линии Московского метрополитена. В эксплуатацию вводятся девять последних станций Большого кольца.
Предсказание нидерландского сейсмолога Франка Хугербитса о крупном землетрясении в марте ненаучно, заявил заведующий кафедрой физики Земли физического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Владимир Смирнов.
Роскомнадзор сообщил, какие иностранные мессенджеры «могут быть отнесены» к сервисам, на использование которых с 1 марта распространяются ограничения.
Источники РБК сообщили, что на месте происшествия «обнаружен беспилотный летательный аппарат, не состоящий на вооружении в ВС РФ, с маркировкой UJ-22 Airborne».