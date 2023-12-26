Взрыв на Линейной, самолёт в поле и падение крана: самые страшные ЧП 2023 года в Новосибирской области

Эксперты считают, что в случае с инцидентом в Новосибирске, экипаж также мог допустить ошибки. Заслуженный пилот России Юрий Сытников, выступая на радиостанции «Говорит Москва», назвал действия экипажа безрассудными и преступными. По его мнению, когда у самолета закончилось топливо, экипаж начал выбирать поле для посадки. Однако Сытников считает, что это были неправильные действия, и экипаж следовало бы наказать. Пилот уверен, что даже в случае нехватки топлива, экипаж мог успешно достичь Омска, где им помогли бы диспетчеры аэропорта или спасательные службы. Решение лететь в Новосибирск, по его мнению, только увеличило расстояние.