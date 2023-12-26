Взрыв на Линейной, самолёт в поле и падение крана: самые страшные ЧП 2023 года в Новосибирской области

В Новосибирске на Линейной, 39, произошел взрыв газа 9 февраля. В результате погибли 15 человек, еще 39 пострадали.
Сообщение о взрыве поступило в ГУ МЧС по Новосибирской области в 7:43 часов. На место выехали первые службы. Огромный столб дыма поднимался в небо. Уже спустя час после трагедии стало известно об одном погибшем и о четырех пострадавших. Тогда на место прибыла бригада территориального центра медицины катастроф, тринадцать автомобилей скорой помощи НСО и пять автомобилей негосударственных медицинских служб. Все больницы приготовились принимать пострадавших.
В этот же день следователи регионального СК сообщили о возбуждении уголовного дела.
Жителей взорвавшегося дома разместили в школе № 85. С ними работали следователи СК, МЧС и представители городской и областной власти. Стали появляться первые списки пострадавших. Приехавший на место трагедии мэр Локоть пообещал, что люди, у которых пострадали квартиры, получат компенсацию в размере 100 тысяч рублей.
В спортивном зале школы люди стали заявлять о лже-газовщиках, которые поменяли у одной жительницы оборудование. Данные информация подтвердилась позже, когда арестовали людей, выполнявших данные услуги.
Обвиняемым по делу о взрыве газа на Линейной Евгению Кавуну и Ирине Урбах грозят реальные сроки до 10 лет лишения свободы.
Урбах рассказала, что работала вместе с напарником. Сама она работы не производила.
«В доме № 39 напарники побывали в трех квартирах, в соседнем отработали две заявки», — заявила обвиняемая.
В зале суда Урбах пояснила, что работы проводила 6 февраля. Вину в содеянном обвиняемая не признала. По словам женщины, она приехала в Новосибирск с напарником 5 февраля. В то же время она отметила, что с 6 по 9 число в доме был запах газа.
Спустя час второй подозреваемый по уголовному делу о взрыве газа и частичном обрушении жилого дома на Линейной улице 25-летний Евгений Кавун был арестован на два месяца. Вину он также не признал. Кавун заявил, что последний раз ремонт в доме № 39 делали 6 февраля. По его словам, утечки газа не было, так как за три дня её якобы должны были заметить.
Спустя час второй подозреваемый по уголовному делу о взрыве газа и частичном обрушении жилого дома на Линейной улице 25-летний Евгений Кавун был арестован на два месяца. Вину он также не признал. Кавун заявил, что последний раз ремонт в доме № 39 делали 6 февраля. По его словам, утечки газа не было, так как за три дня её якобы должны были заметить.
Обвиняемые до сих пор под следствием. Всем пострадавшим и родственникам погибших выплатили компенсацию, а дом снесли.
Падение крана
В четверг, 15 июня, на стройке ЖК «Европейский берег» в Новосибирске упал подъёмный кран, внутри которого находилась женщина. Инцидент произошёл около 09:05 на улице Владимира Заровного, 28. Кран рухнул на десятки припаркованных автомобилей.
57-летняя крановщица погибла на месте. Коллеги погибшей женщины рассказали, что этот день должен был стать последним рабочим днем для неё, после чего она должна была выйти на пенсию. Специалисты Ростехнадзора провели расследование и выявили причины падения крана.
Как выяснилось, у крана был неисправен ограничитель механизма передвижения, а также его эксплуатировали в неработоспособном состоянии с неисправными приборами безопасности. Кроме того, не проводились своевременные технические обслуживания и ремонты крана, что является нарушением руководства по эксплуатации.
Экспертная группа также отметила неудовлетворительное осуществление производственного контроля при эксплуатации подъемных сооружений. В результате женщина получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте.
В связи с произошедшим комиссия разработала меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем. Исполнение этих мероприятий будет контролироваться управлением.
Экстренная посадка
12 сентября утром в Убинском районе Новосибирской области произошла аварийная посадка пассажирского Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии». Судно с бортовым номером RA-73805 следовал из Сочи в Омск, но приземлилось в пшеничном поле. На борту находился 161 человек, включая шестерых членов экипажа.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Росавиация организовала специальную комиссию для расследования происшествия.
Предварительно, во время полета в Омск произошел отказ гидравлической системы, что вызвало опасения экипажа о недостатке длины взлетно-посадочной полосы аэропорта. Ситуация осложнилась отсутствием функционирующих тормозных заслонок на крыльях при отказе гидравлики. В такой ситуации пилоты приняли решение направить самолет в Новосибирск. Однако по пути у них закончилось топливо, и им пришлось совершить аварийную посадку в поле около села Убинское.
После посадки всех пассажиров разместили в доме культуры Убинского района. Там дежурили 25 медиков, которые осмотрели всех пассажиров. Для уточнения диагноза двоих направили на рентген в центральную районную больницу. Еще двоим взрослым оказали помощь на месте. Ни один ребенок не пострадал.
Некоторые пассажиры были очень эмоциональны после приземления, и один из них даже написал влюбленной СМС, прощаясь со своей возлюбленной.
Произошедший инцидент не первый в истории «Уральских авиалиний». В 2016 году произошла аварийная посадка A321 над Жуковским, которая также закончилась благополучно. В январе текущего года расследование инцидента 2019-го года было завершено Межгосударственным авиационным комитетом (МАК). Согласно окончательному отчету МАК, причиной инцидента стало попадание чаек в двигатели самолета A321.
Эксперты считают, что в случае с инцидентом в Новосибирске, экипаж также мог допустить ошибки. Заслуженный пилот России Юрий Сытников, выступая на радиостанции «Говорит Москва», назвал действия экипажа безрассудными и преступными. По его мнению, когда у самолета закончилось топливо, экипаж начал выбирать поле для посадки. Однако Сытников считает, что это были неправильные действия, и экипаж следовало бы наказать. Пилот уверен, что даже в случае нехватки топлива, экипаж мог успешно достичь Омска, где им помогли бы диспетчеры аэропорта или спасательные службы. Решение лететь в Новосибирск, по его мнению, только увеличило расстояние.
Заслуженный пилот СССР Олег Смирнов также раскритиковал действия пилотов.
После обследования самолета выяснилось, что критических повреждений нет и судно можно продолжать эксплуатировать. Однако авиакомпания столкнулась с несколькими проблемами, включая необходимость транспортировки самолета с места экстренной посадки и претензии фермера, чье поле пострадало в результате инцидента. Сейчас судно до сих пор стоит на поле. Его могут могут «законсервировать» на всю зиму. Вокруг самолета установлено ограждение.
Первоначально планировали, что самолёт взлетит зимой, однако этого до сих пор не произошло.
Расследование продолжается. Об этом сообщил в своём письме глава Росавиации Дмитрий Ядров в адрес начальника Западно-Сибирского межрегионального территориального управления агентства (ЗС МТУ) Вячеслава Федорова.
Росавиация нашла не менее 15 ошибок в расчетах: некоторые факты не были подтверждены переговорами экипажа, также ошибочное утверждение, что решение командира сесть в Новосибирске, а не в Омске, было обоснованным, хотя состояние самолета, погода и условия в омском аэропорту позволяли приземлиться там.
В результате глава ведомства Дмитрий Ядров потребовал от Вячеслава Федорова ликвидировать допущенные нарушения, доделать ответ, включив в комиссию новых членов.
Всем пассажирам выплатили компенсацию. Каждому пассажиру выплатили 100 тысяч рублей, в общей сумме — 15 миллионов рублей. Всего за такой возможностью в авиакомпанию обратились 158 человек.