Стало известно о четырех выживших в крушении самолета в Афганистане

О крушении Falcon 10 стало известно ранее в этот день. Самолет разбился в горах афганской провинции Бадахшан. По данным агентства Pajhwok News, судно отклонилось от первоначального курса и упало в высокие горы в районе Топхана Зебакского района. В минтрансе Афганистана позже отметили, что самолет не должен был пролетать над территорией страны, но по неизвестной причине изменил маршрут.