Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в еврейском учреждении в Москве

Там уточнили, что инцидент произошел накануне, 10 апреля. Террорист был нейтрализован при задержании, так как оказал вооруженное сопротивление.
«Установлено, что иностранец, 2002 года рождения, отбывая у себя на родине наказание за совершение преступления общеуголовного характера, инициативно установил контакт с лицами, осужденными за участие в деятельности террористического характера, под влиянием которых стал разделять идеологию запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации», — говорится в заявлении ФСБ.
В ноябре 2023-го после освобождения он переехал в Москву. Там мужчина провел разведку местности около столичной синагоги и приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ).
В результате по месту его проживания было обнаружено и изъято готовое к применению СВУ и взрывчатые вещества. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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