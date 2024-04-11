Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в еврейском учреждении в Москве

«Установлено, что иностранец, 2002 года рождения, отбывая у себя на родине наказание за совершение преступления общеуголовного характера, инициативно установил контакт с лицами, осужденными за участие в деятельности террористического характера, под влиянием которых стал разделять идеологию запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации», — говорится в заявлении ФСБ.