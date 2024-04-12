Минтранс поручил усилить меры по защите аэропортов от атак дронов

Особую тревогу в плане обеспечения транспортной безопасности вызывает закрытый для гражданских рейсов с 2022 года аэропорт Белгорода, сообщал в своей заметке в декабре 2023 года начальник центра компетенции по транспортной безопасности «Новапорт Холдинг» Вячеслав Хорошилов. Так, с октября 2022-го по май 2023 года в аэропорту Белгород было два инцидента. «В первом случае территория аэропорта подверглась обстрелу с воздуха. Благодаря превосходным действиям ПВО МО РФ удалось избежать критических последствий, и всего лишь на одном из участков периметрового ограждения поверх бетонной плиты были повреждены колючая проволока “Егоза” и кабель сигнализации. Эти повреждения были оперативно устранены», — пишет Хорошилов. Во втором случае, по его словам, в зоне аэропорта упало БВС (беспилотное воздушное судно), пострадавших и повреждений не имелось, отмечает он. При этом авиавласти в 2023 году неоднократно ограничивали прием и вылет самолетов в московских аэропортах из-за угроз атак БПЛА.