Стали известны подробности дела задержанного замглавы Минобороны России

«Должность, звание и суммы будут ключевыми обстоятельствами при рассмотрении дела по существу и не дадут спустить его на тормозах. Крупные руководители правоохранительных органов — ФСБ, МВД и СК — всё чаще становятся фигурантами подобных дел, поскольку обладают серьезными возможностями и властными полномочиями, поэтому “что охраняют, то и выносят”, — отметил юрист.