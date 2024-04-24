Стали известны подробности дела задержанного замглавы Минобороны России

Отмечается, что операция по его задержанию готовилась сотрудниками ФСБ и Следственного комитета «не один день и даже не один месяц».
Как указал партнер ЮК «Соничев, Казусь и партнеры» Антон Соничев, по ст. 290 УК РФ («Получение взятки») грозит до 15 лет лишения свободы.
«Должность, звание и суммы будут ключевыми обстоятельствами при рассмотрении дела по существу и не дадут спустить его на тормозах. Крупные руководители правоохранительных органов — ФСБ, МВД и СК — всё чаще становятся фигурантами подобных дел, поскольку обладают серьезными возможностями и властными полномочиями, поэтому “что охраняют, то и выносят”, — отметил юрист.
О задержании Иванова стало известно вечером этого дня. Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту РФ Владимиру Путину доложили о задержании Иванова.
Также Следственный комитет (СК) РФ сообщил о проведении следственных действий с Ивановым.
Иванов родился 15 августа 1975 года в Москве. До 2012 года работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса страны, позже был заместителем председателя правительства Московской области. С марта 2013 года и до назначения заместителем министра обороны в 2016-м занимал должность гендиректора АО «Оборонстрой», компания специализируется на строительстве жилья для военнослужащих.