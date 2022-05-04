Великобритания расширила антироссийские санкции

Ограничительные меры, подразумевающие запрет на въезд в страну и заморозку банковских счетов в случае их обнаружения, были приняты в отношении журналистки Наили Аскер-заде, военных корреспондентов Евгения Поддубного, Александра Коца, Дмитрия Стешина, телеведущего Михаила Леонтьева, помощника президента РФ, председателя совета директоров Первого канала Максима Орешкина.
Кроме того, рестрикции были введены против ПАО «Камаз», главы «Открытия» Михаила Задорнова и председателя правления Совкомбанка Дмитрия Гусева.
Власти Великобритании также подчеркнули, что в рамках новых ограничений российским компаниям будет запрещено пользоваться услугами британских фирм в области пиара, бухгалтерского дела и консультирования по вопросу менеджмента.
«Наш экспорт профессиональных услуг чрезвычайно ценен для многих стран, из-за чего мы и закрываем России [доступ] к нему. Лишая Россию доступа к нашим фирмам мирового уровня, занятым в сферах консультирования по вопросу менеджмента, бухгалтерии и пиара, мы увеличиваем экономическое давление на Кремль с целью изменить его курс», — утверждал министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг. В заявлении сказано, что британские компании составляют порядка 10% от всех зарубежных компаний, которые оказывают услуги в РФ в перечисленных секторах.
Внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства также проинформировало о внесении в санкционный список статс-секретаря — заместителя министра обороны РФ Николая Панкова, ирландского журналиста телеканала RT Брайана Макдональда, директора центрального музея Великой Отечественной войны 1941−1945 годов Александра Школьника. Среди организаций, подпавших под санкции, названы информагентство «Инфорос», интернет-ресурсы SouthFront и «Фонд стратегической культуры».
Власти Великобритании ввели рестрикции против главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова и членов Совета Федерации Виктора Кресса, Александра Некрасова, Валерия Пономарева, Эдуарда Росселя и Ильяса Умаханова, говорится в обновленном санкционном списке на сайте правительства Соединенного Королевства.
Также под ограничительные меры подпали Московский физико-технический институт, ООО «Ижмаш — беспилотные системы», ОАО «Радиоавионика, компания “Байкал электроникс”.
Всего с начала специальной военной операции РФ на Украине Великобритания ввела рестрикции против более чем 1,6 тыс. российских политиков, бизнесменов, чиновников, журналистов и предприятий. Как уточняет МИД, под санкциями оказались порядка 20 российских банков с общим объемом активов £940 млрд (свыше $1,2 трлн), а также более 100 крупных бизнесменов и их родственники, совокупный размер активов которых оценивается Лондоном более чем в £170 млрд (около $220 млрд).
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс ранее сообщила, что более 60% валютных резервов России — свыше $350 млрд — были заморожены в результате западных санкций в качестве ответной меры на спецоперацию РФ на Украине. Также был запрещен экспорт товаров в ряде отраслей, британское небо закрылось для российских самолетов, в портах был введен запрет на заход российских судов, а многие частные компании приняли решение приостановить работу в России или полностью выйти из российских проектов и отказаться инвестировать в них.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ.
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