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00:09 (мск), источник: РБК

Евросоюз официально ввел очередной пакет санкций против России

Европейский в четверг, 21 июля, ввел в действие очередной пакет ограничительных мер в отношении России, следует из публикации в Официальном журнале ЕС. Новый пакет санкций, согласно ранее согласованным мерам, предусматривает «на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, которое является наиболее значительной статьей российского экспорта после энергоресурсов».

Источник: AP 2022

Под санкции попали мэр Москвы Сергей Собянин, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков. В санкционном списке ЕС упомянуты сын главы «Ростеха» Сергя Чемезова Станислав, вице-премьер Андрей Белоусов, лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, постпред президента в СКФО Юрий Чайка, кемеровский губернатор Сергей Цивилев, депутат кемеровского заксобрания Роман Говор (сын Александра Говора, купившего бизнес «Макдоналдс» в России), депутат Госдумы Адам Делимханов, ряд региональных руководителей, члены военно-гражданских администраций на подконтрольных силам России территориях Украины, ряд руководителей Росгвардии.

В новом санкционном списке в общем перечислены 48 фамилий.

Среди юридических лиц под санкциями оказались клуб «Ночные волки», Фонд общественной дипломатии Александра Горчакова, Россотрудничество, Фонд «Русский мир», НПО «Квант», Сбербанк, «Юнармия» — всего 9 компаний и организаций.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Евросоюз «в последнюю минуту» отказался вводить санкции против российского металлургического предприятия «ВСМПО-Ависма», крупнейшего в мире производителя титана.

Брюссель заблокировал инициативу после того, как ее не поддержала Франция и другие страны из-за опасений, что Россия в ответ запретит экспорт титана в ЕС.

«ВСМПО-Ависма» является важным поставщиком для авиастроительной корпорации Airbus, которая ранее призывала ЕС воздержаться от запрета на импорт титана из России, отмечает газета.

Всего в российском санкционном списке Евросоюза, принятом из-за ситуации на Украине, числятся по состоянию на 21 июля 1229 физических лиц, а также 110 компаний и организаций.

О том, что новый пакет санкций уже согласован, глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил 18 июля. Он отметил, что новый пакет не затронул поставки энергоносителей и Газпромбанк. В конце марта Россия потребовала от покупателей из «недружественных стран» перейти на новую схему платежей за газ в рубли через Газпромбанк.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новыми санкциями «Евросоюз с завидным упорством продолжает загонять себя в тупиковое положение». По ее словам, ограничения Евросоюза становятся все более губительными для «различных сегментов глобальной экономики и безопасности, в том числе и стран-членов Евросоюза».

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