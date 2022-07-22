Евросоюз официально ввел очередной пакет санкций против России

Под санкции попали мэр Москвы Сергей Собянин, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков. В санкционном списке ЕС упомянуты сын главы «Ростеха» Сергя Чемезова Станислав, вице-премьер Андрей Белоусов, лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, постпред президента в СКФО Юрий Чайка, кемеровский губернатор Сергей Цивилев, депутат кемеровского заксобрания Роман Говор (сын Александра Говора, купившего бизнес «Макдоналдс» в России), депутат Госдумы Адам Делимханов, ряд региональных руководителей, члены военно-гражданских администраций на подконтрольных силам России территориях Украины, ряд руководителей Росгвардии.
Среди юридических лиц под санкциями оказались клуб «Ночные волки», Фонд общественной дипломатии Александра Горчакова, Россотрудничество, Фонд «Русский мир», НПО «Квант», Сбербанк, «Юнармия» — всего 9 компаний и организаций.
Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Евросоюз «в последнюю минуту» отказался вводить санкции против российского металлургического предприятия «ВСМПО-Ависма», крупнейшего в мире производителя титана.
«ВСМПО-Ависма» является важным поставщиком для авиастроительной корпорации Airbus, которая ранее призывала ЕС воздержаться от запрета на импорт титана из России, отмечает газета.
Всего в российском санкционном списке Евросоюза, принятом из-за ситуации на Украине, числятся по состоянию на 21 июля 1229 физических лиц, а также 110 компаний и организаций.
О том, что новый пакет санкций уже согласован, глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил 18 июля. Он отметил, что новый пакет не затронул поставки энергоносителей и Газпромбанк. В конце марта Россия потребовала от покупателей из «недружественных стран» перейти на новую схему платежей за газ в рубли через Газпромбанк.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новыми санкциями «Евросоюз с завидным упорством продолжает загонять себя в тупиковое положение». По ее словам, ограничения Евросоюза становятся все более губительными для «различных сегментов глобальной экономики и безопасности, в том числе и стран-членов Евросоюза».