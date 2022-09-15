01:19 (мск), источник: Известия
Совбез Армении сообщил о перемирии с Азербайджаном
Армения и Азербайджан достигли договоренности о перемирии. Об этом в среду, 14 сентября, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.
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«Благодаря вовлеченности международного сообщества, удалось достичь договоренности о перемирии с 20:00 (19:00 мск) 14 сентября. Надеемся, что Азербайджан будет соблюдать эту договоренность», — сказал он в эфире Общественного телевидения.
Ранее в этот день в Ереване люди начали собираться у здания парламента с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна после появления информации о том, что армянская сторона якобы подписала соглашение о мире с Азербайджаном. Митингующие перекрыли центральный проспект Баграмяна, призывая сторонников присоединиться к ним. Сообщается, что участники акции начали ломать ограждение у здания парламента.
Кроме того, в Гюмри, который является вторым по величине городом в Армении, протестующие перекрыли центральную улицу Саят-Нова, после чего выдвинулись в Ереван, чтобы присоединиться к митингующим.
Сам премьер-министр Армении заявил, что не планирует подписывать никаких соглашений о мире с Азербайджаном.
Также в среду пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян заявил, что обстановка на границе республики с Азербайджаном крайне обострилась.
При этом директор четвертого департамента стран СНГ российского МИДа Денис Гончар заявил, что Москва находится в тесном контакте с Баку и Ереваном и предпринимает меры для содействия скорейшей стабилизации ситуации на границе республик.
В ночь на 13 сентября министерства обороны Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах приграничных территорий. Обе стороны заявили о наличии жертв из-за нового витка эскалации. Позднее стороны достигли договоренности о прекращении огня в приграничных районах.
Власти Армении сообщили, что премьер-министр Никол Пашинян связался по телефону с президентом России Владимиром Путиным. В частности, армянский премьер «представил подробности начавшихся в полночь провокационных, агрессивных действий вооруженных сил Азербайджана» и назвал действия азербайджанской стороны недопустимыми. Он указал на важность адекватной реакции международного сообщества.
Кроме того, правительство Армении обратилось в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Совет Безопасности ООН в связи с возникшим обострением на границе с Азербайджаном.
ОДКБ приняла решение направить в Армению миссию во главе с генсеком Станиславом Засем для оценки обстановки.
Отношения Армении и Азербайджана обострены в том числе на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992−1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.
В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.