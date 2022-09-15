В ОДКБ заявили об отсутствии планов отправлять военных в Армению

«Давайте не будем забегать вперед. Хочу только сказать, что 13 сентября главы государств наши единогласно заявили о том, что эта проблема, которая существует между Республикой Армения и Азербайджаном, должна решаться политико-дипломатическими методами. То есть о применении военной силы, да еще и с привлечением ОДКБ ни 13 сентября ни вчера, ни сегодня, ни в ближайшем будущем речи не идет», — подчеркнул он.
Сидоров также добавил, что «миссия [ОДКБ] и назначается, чтобы выработать подход, разобраться на месте, еще раз проанализировать ситуацию — не втихаря, а обсудить с руководством Республики Армения, другими заинтересованными должностными лицами».
Кроме того, он отметил, что регулярно поднимается вопрос, «связанный с демаркацией границы».
В данный момент миссия ОДКБ направляется в Армению для того, чтобы на месте проанализировать обстановку и разобраться в причинах конфликта Армении и Азербайджана и найти пути его решения, дополнил Сидоров.
В ночь на 13 сентября министерства обороны Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах приграничных территорий. В тот же день правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН «в связи с посягательством Азербайджана на суверенную территорию страны».
14 сентября секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отметил, что Ереван и Баку достигли договоренности о перемирии и прекращении огня.
В четверг, 15 сентября, пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян в социальных сетях сообщил, что ночь на границе двух государств прошла относительно спокойно, серьезных инцидентов не было.
Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992−1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.
В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.