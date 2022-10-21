13:32 (мск), источник: ТАСС
Снайперская винтовка, турецкий хаб и водка для Берлускони. Темы брифинга Пескова
Представитель Кремля сообщил, что об эффективности мобилизации «делать какие-то выводы преждевременно».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Посещение президентом РФ Владимиром Путиным полигона для мобилизованных в Рязани, международные контакты и упразднение Ростуризма стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Путин работает в Ново-Огарево, у него ряд обычных встреч, внутренних совещаний — рабочих мероприятий в закрытом режиме.
Президент встретится с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым, начало встречи будет открытым.
27 октября ожидается выступление Путина на Валдайском форуме. О других мероприятиях на следующей неделе Кремль пока не сообщает.
«Там попадания по гонгу были. Гонг был слышен. Сколько именно [попаданий] — я не могу вам сказать».
Решение Путина пострелять на полигоне не связано с СВО. «Путин брал в руки оружие далеко не два раза, а весьма часто. Совершенно нормальная практика, он предпочитает сам испробовать новые модели, они неоднократно ему предоставлялись».
«Президент достаточно живо интересовался процессом подготовки на полигоне в Рязанской области. Он продолжает держать тему в поле своего внимания». Но о посещении других полигонов пока данных нет.
«Эти вопросы, они непосредственно относятся к компетенции министерства обороны, мы не в курсе деталей, но все мы видели эти сообщения [военкоров], разумеется, они будут проверяться».
Об эффективности мобилизации «делать какие-то выводы преждевременно»:
Некоторые регионы завершили процесс на своем уровне, в некоторых регионах частичная мобилизация продолжается. Мы видим, что по многим параметрам ситуация выправилась, необходимые уроки выносятся. Давайте дождемся, когда она завершится по всей стране.
«Какой-то более точной даты [завершения мобилизации] нет». Путин заявлял в Астане об ожидающемся завершении процесса в течение двух недель.
«Никакой позиции у Кремля по этому поводу нет, эта тема не обсуждалась. Главное в этой теме — позиция министерства обороны».
О призыве женщин: «Тоже никаких обсуждений на этот счет не было».
Как будет работать хаб, «пока стройного понимания нет, сама идея концептуально была поддержана на недавней встрече в Астане. Президенты дали поручение незамедлительно начать переговоры».
«Это инициатива, которая в интересах и Москвы, и Анкары, поэтому сейчас все нюансы будут прорабатывать». «Там много нюансов надо проговаривать».
«“Турецкий поток” — это на полную загрузку [уже] работающая рабочая система».
«Это не связано [с дискуссиями на Госсовете], все высоко оценивают итоги работы ведомства промежуточные», эта работа будет продолжена. «Повышается уровень этой работы, все достижения будут сохранены», процесс продолжат на уровне Минэкономразвития.
Будущее экс-главы Ростуризма Зарины Догузовой «будет зависеть от нее и от тех предложений, которые сделаны или будут сделаны».
«Путин был открыт к переговорам с самого начала, неоднократно президент сам об этом говорил. Президент пытался сам инициировать переговоры и с НАТО, и с Соединенными Штатами еще до начала специальной военной операции».
Здесь в этом плане ничего не изменилось — изменилась, наверное, позиция только украинской стороны, так как украинская сторона сейчас кодифицировала позицию о непродолжении переговоров.
Разговора с Эрдоганом «пока в графике нет, но они говорят часто, и разговоры согласовываются буквально за считанные часы».
Песков не стал комментировать оперативную военную ситуацию в Херсонской области, переадресовал вопрос в Минобороны.
«По возможным исполнителям наши соображения и наши предварительные предположения хорошо известны».
Каких-то новых данных у нас в настоящем появиться не может, потому что мы лишены возможности принять участие в расследовании этого акта саботажа, диверсии. Информацией с нами не делятся ни немцы, ни шведы, ни датчане.
По дипломатическим каналам работа по присоединению к расследованию «ведется, она весьма интенсивная с упомянутыми странами, но пока натыкается на стену нежелания как-то вместе взаимодействовать» и вместе найти истину, «которая в этих европейских странах многих удивит».
«Это не наше дело, это внутреннее дело Великобритании. Вмешиваться в чужие дела, в отличие от других стран, обыкновения не имеем».
«Ожидать сейчас какого-то прозрения и политической мудрости от кого бы то ни было в странах коллективного Запада, в том числе Великобритании, не приходится. Тем более, что в Британии не выбирают главу правительства, а назначают после внутрипартийных трясок».
«Наши дипломатические представительства, естественно, будут принимать участие в защите интересов гражданина России». «Будем делать все что возможно».
«Мы категорически против и осуждаем подобную практику арестов российских граждан».
«Я не могу подтвердить, что такого рода подарки имели место, поэтому ничего не могу сказать по этой теме».