16:44 (мск), источник: Ведомости
Тренировка ответного ядерного удара прошла успешно
Специальные механизмы предотвращения войны работают штатно.
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Тренировка российских стратегических ядерных сил по нанесению ответного массированного удара в отет на нападение противника прошла 26 октября в России под руководством президента Владимира Путина. Как доложил президенту министр обороны Сергей Шойгу, тренировка прошла «в соответствии с планом подготовки Вооружённых сил России».
В ходе тренировки были произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 «Ярс» с полигона Ракетных войск стратегического назначения в Плесецке и баллистической ракеты подводных лодок Р-29РМУ2 «Синева» из акватории Баренцева моря. Их целью стал полигон Кура на Камчатке. Пуски крылатых ракет воздушного базирования также произвели бомбардровщики Дальней авиации Ту-95МС.
Пресс-служба Кремля сообщила, что все задачи, предусмотренные в ходе тренировки, были выполнены в полном объёме, все ракеты успешно достигли целей, подтвердив заданные характеристики.
Подобные тренировки стратегических ядерных сил носят регулярный характер, говорит источник, близкий к Минобороны, и в них нет ничего экстраординарного. Накануне представитель министерства обороны США заявил, что Россия предупредила о проведении этих учений, и Пентагон также не видит в них ничего экстраординарного.
Ранее в октябре регулярная ядерная тренировка прошла и у сил НАТО в Европе.
Россия и США продолжают и продолжали бы обмениваться «сдерживающими сигналами» независимо от текущей обстановки, так как к этому обязывает ситуация взаимного ядерного сдерживания, говорит экперт Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. Но с учетом боевых действий на Украине и общего высочайшего уровня взаимных противоречий учения стратегических наступательных сил вызывают повышенное внимание. «С российской стороны подчеркивается ответный и массированный характер боевого применения стратегических ядерных сил, использовалась стратегическая триада, но насколько можно судить, количество пусков было достаточно ограниченным», — говорит Стефанович.
Но «нормальность» проведённых учений не означает, что они проведены в благополучной обстановке, продолжает эксперт, сравнивая атмосферу с Карибским кризисом 1962 г. и учениями НАТО Able Archer в 1983 г. Поэтому применение всех процедур и уведомлений, что было сделано российской стороной, позволяет не допустить катастрофы, и меры по снижению ядерной опасности необходимо применять на постоянной основе. Этим продолжают заниматься специальные структуры в Москве (в Минобороны России) и в США (в Госдепе) — центры уменьшения ядерной опасности, поясняет Стефанович.
Алексей Никольский