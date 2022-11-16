Будапешт назвал обвинения России со стороны Зеленского «плохим примером»

Обвинения президента Украины Владимира Зеленского в адрес России по инциденту в Польше, который, видимо, был связан с украинскими ПВО, является «плохим примером». Об этом на встрече с журналистами заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, передает венгерский телеканал ATV.
«Украинский президент был не прав он сразу обвинил Россию в том, что, исходя из текущих данных, совершила Украина. Это плохой пример», — сказал политик (цитата по «РИА Новости»).
Гуйяш призвал дожидаться окончания расследования, прежде чем делать «безответственные заявления».
15 ноября Россия произвела ракетный удар по территории Украины. Минобороны России сообщило, что он был нанесен по системе военного управления Украины и по связанным с ней объектам энергетики. В тот же день в результате падения снарядов в польском селе в нескольких километрах от границы с Украиной погибли два человека.
После инцидента Зеленский возложил на Россию ответственность за «ракетный удар» по территории Польши. В Москве, в свою очередь, не считают, что инцидент в Польше можно связывать с произошедшим 15 ноября обстрелом объектов на Украине. «Что касается инцидента в Польше, то Россия к этому не имеет никакого отношения. И здесь надо называть вещи своими именами», — говорил в среду днем Дмитрий Песков.
Спустя сутки президент Польши Анджей Дуда заявил, что ничто не указывает на преднамеренный характер падения ракеты на территории Польши, скорее всего, это была старая советская ракета украинской системы ПВО С-300. Случившееся он назвал случайностью. Он также подчеркнул, что случившееся расследуют Варшава и НАТО.
На фоне ракетных ударов 15 ноября Украина уведомила «Транснефть» о приостановке прокачки по «Дружбе» в направлении Венгрии из-за падения напряжения. Глава МИД Венгрии Петр Сийярто позже объяснил, что прокачка нефти была приостановлена из-за повреждения трансформаторной станции в результате ракетного удара.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в связи со случившимся созвал экстренное заседание Совета безопасности страны, а министр обороны Криштоф Салаи-Бобровницки провел телефонные переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
О возобновлении прокачки нефти в Венгрию Сиийярто сообщил днем 16 ноября.