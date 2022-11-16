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03:14 (мск), источник: © РИА Новости

В Польше заявили об отсутствии информации о принадлежности упавших ракет

ВАРШАВА, 15 ноя — РИА Новости. У Польши нет точной информации, чьи ракеты упали на ее территории, заявил журналистам президент республики Анджей Дуда.

Источник: © РИА Новости

«Мы точно знаем, что целый день продолжалась российская ракетная атака против Украины, но в данный момент у нас нет однозначных доказательств, кто выпустил эту ракету. Проводятся следственные действия», — сказал Дуда.

Ранее МИД Польши заявил, что на территории республики упала ракета российского производства. В связи с этим в МИД был вызван посол России в Польше Сергей Андреев.

Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты якобы упали на территории Польши — в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства.

По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении «российских» ракет — намеренная провокация в целях эскалации обстановки.

Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.

В Пентагоне заявили, что в ситуации с якобы падением ракет в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности.

При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.

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