«Есть полемика о том, нужно ли нам что-то еще, помимо МУС, чтобы бороться с безнаказанностью на Украине. Я вместе с Еврокомиссией представил предложение министрам (иностранных дел на встрече 12 декабря. — Прим. ред.), и мы обсуждали его, правда без конкретного результата», — сказал дипломат, выступая на форуме по правам человека в Брюсселе.
Боррель добавил, что создание альтернативной структуры возможно, но назвал процесс обсуждения этой инициативы «интересной дискуссией, которая не имела конкретного ответа».
Европейская комиссия в конце ноября выступила с инициативой создания специального международного трибунала по Украине под эгидой ООН. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ведомство «готово работать с международными партнерами» для продвижения этой инициативы.
Позднее прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан отмечал, что планы ЕС по созданию специального трибунала «подрывают аналогичное расследование, которое проводит МУС».
В согласованном 9 декабря Советом ЕС документе «по борьбе с безнаказанностью за преступления, совершенные» на Украине, отсутствует даже упоминание о предложении ЕК по трибуналу.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории страны. МИД назвал идею о создании международного суда по Украине «междусобойчиком» и заявил, что юрисдикции над Москвой у него не будет.
Прокуратура МУС 2 марта приступила к расследованию военных преступлений и преступлений против человечности на Украине. Прокурор суда Карим Хан 11 марта сообщил, что следственная группа суда начала сбор улик в рамках этого расследования.
В МИД отмечали, что «ни кровавый антиконституционный переворот в Киеве, ни сожжение людей заживо в Одессе, ни многолетние преступления против жителей Донбасса до сих пор не стали поводом для активизации расследования». В ДНР же сообщали, что общественники Донбасса направили в МУС материалы дел по тысячам военных преступлений украинских силовиков в регионе. Ни по одному из обращений расследование так и не было начато.
По данным МИД ЛНР, за восемь лет конфликта в регионе республики Донбасса подали в ЕСПЧ и МУС более трех тысяч исков о военных преступлениях Киева. Однако суд так и не приступил к расследованию этих дел.
Следственный комитет России отмечал, что представители адвокатских образований страны подготовили и направили в ЕСПЧ более 7350 жалоб жителей Донбасса, пострадавших от действий украинских властей. О том, что таких заявлений более семи тысяч, сообщали и в Минюсте Украины.