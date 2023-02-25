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02:29 (мск), источник: РБК

Польша выдвинула шесть условий для принятия десятого пакета санкций ЕС

Из-за Польши ЕС несколько дней не мог одобрить новый пакет санкций. Варшава согласилась на его утверждение с рядом условий. Они включают начало обсуждений мер против Минска, российских алмазов, атомной отрасли и «пропагандистов».

Источник: Reuters

Польша согласилась на утверждение десятого пакета санкций Евросоюза против России при выполнении шести условий, сообщил польский посол при ЕС Анджей Садось, передает Interia.

Они заключаются в следующем:

  • Совет ЕС и Еврокомиссия должны рассмотреть вопрос о «незаконной депортации украинских детей в Россию» в рамках санкционного режима;
  • Брюссель немедленно начнет работать над пакетом санкций против Белоруссии. По словам Садося, «мы ожидаем, что они будут приняты в понедельник»;
  • ЕС начнет разрабатывать меры против российской атомной отрасли, в том числе «Росатома» и руководства госкорпорации;
  • Обсуждение санкций в отношении российских алмазов. По словам Садося, «внутри ЕС существует политическая договоренность» об эмбарго на их импорт, вопрос требует согласования с G7;
  • Создание Еврокомиссией механизма, который будет осуществлять мониторинг и готовить отчет по диверсификации импорта синтетического каучука из России;
  • Еврокомиссия начнет работать над санкциями против «российских пропагандистов». «Сегодня Польша представила ЕК более 150 имен. Мы договорились, что их включат в санкционные списки в очень сжатые сроки», — сказал Садось.

Страны ЕС несколько дней подряд не могли согласовать новый пакет санкций к годовщине начала российской военной операции на Украине 24 февраля, в том числе из-за возражений Польши. Однако несколько часов назад представительство Швеции в ЕС сообщило, что договоренностей удалось достичь.

По данным диппредставительства, в пакет войдут ужесточение экспортных ограничений в отношении товаров и технологий двойного назначения и технологий; меры в отношении людей и организаций, которые поддерживают боевые действия, «распространяют пропаганду и доставляют дроны», которые Россия, по данным Брюсселя, использует на Украине; санкции против «российской дезинформации».

Bloomberg со ссылкой на дипломатический источник передает, что официально пакет утвердят утром в субботу, 25 февраля.

Ранее агентство писало, что ЕС собирается ввести санкции против Альфа-банка, Росбанка и Тинькофф Банка, а также запретить гражданам России занимать должности в европейских инфраструктурных компаниях. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что Брюссель введет экспортные ограничения на €11 млрд. Кроме того, санкции будут направлены на устранение лазеек для обхода.

Власти России называют ограничения незаконными и считают их «безумными и бездумными».

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