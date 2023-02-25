Польша выдвинула шесть условий для принятия десятого пакета санкций ЕС

Польша согласилась на утверждение десятого пакета санкций Евросоюза против России при выполнении шести условий, сообщил польский посол при ЕС Анджей Садось, передает Interia.
Они заключаются в следующем:
Страны ЕС несколько дней подряд не могли согласовать новый пакет санкций к годовщине начала российской военной операции на Украине 24 февраля, в том числе из-за возражений Польши. Однако несколько часов назад представительство Швеции в ЕС сообщило, что договоренностей удалось достичь.
По данным диппредставительства, в пакет войдут ужесточение экспортных ограничений в отношении товаров и технологий двойного назначения и технологий; меры в отношении людей и организаций, которые поддерживают боевые действия, «распространяют пропаганду и доставляют дроны», которые Россия, по данным Брюсселя, использует на Украине; санкции против «российской дезинформации».
Bloomberg со ссылкой на дипломатический источник передает, что официально пакет утвердят утром в субботу, 25 февраля.
Ранее агентство писало, что ЕС собирается ввести санкции против Альфа-банка, Росбанка и Тинькофф Банка, а также запретить гражданам России занимать должности в европейских инфраструктурных компаниях. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что Брюссель введет экспортные ограничения на €11 млрд. Кроме того, санкции будут направлены на устранение лазеек для обхода.
Власти России называют ограничения незаконными и считают их «безумными и бездумными».