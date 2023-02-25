ЕС ввел санкции против 96 компаний, асфальта и каучука

В частности, под новые европейские санкции попали:
критически важные технологии и промышленные товары, среди которых электроника, специализированные транспортные средства, запасные части для автомобилей и реактивных двигателей, а также товары для строительного сектора, «которые могут быть направлены российским военным, такие как антенны или краны»;
товары двойного назначения, в том числе электронные интегральные схемы и тепловизионные камеры. Также полностью запрещен транзит через Россию экспортируемых из ЕС товаров двойного назначения;
96 субъектов ВПК, включая семь иранских компаний по производству беспилотников; арабская служба RT и радио Sputnik Arabic — их вещание на территории Европы будет приостановлено;
российский битум и синтетический каучук — импорт этих товаров в страны ЕС теперь запрещен;
помимо этого, страны ЕС ввели запрет на предоставление мощностей для хранения газа (за исключением части объектов СПГ) и запретили занимать какие-либо должности в руководящих органах критически важных организаций ЕС гражданам России;
в санкционный список также включены три российских банка и «значительное количество» физических и юридических лиц, однако в документе их названия не фигурируют. Уточнения обещают вскоре опубликовать в официальном журнале ЕС. Bloomberg писал, что это будут Альфа-банк, Тинькофф Банк и Росбанк;
ЕС вводит более подробные обязательства об отчетности о средствах и активах попавших в санкционные списки физических и юридических лиц. ЕС ввел обязательство об уведомлении о частных авиарейсах между Россией и ЕС напрямую или через третьи страны.
Санкции вступят в силу после публикации решения в официальном журнале ЕС.
Общий объем новых торговых ограничений ЕС составляет €11,4 млрд, с учетом нового пакета санкций Брюссель ввел запрет на 49% своего экспорта в Россию и 58% импорта из России (с учетом показателей 2021-года), отмечаетЕврокомиссия.
Каучук считается основной производственной деятельностью «Сибура» — в виде бутадиен-нитрильных каучуков разных марок, в том числе порошкового бутадиен-нитрильного каучука. Всего предприятие выпускает 85 марок синтетического каучука. Гендиректор «Сибура» Михаил Карисалов еще в сентябре 2022 года говорил, что европейские страны фактически перестали покупать у России каучук и полимеры. «Просто прекратили [импорт], и все. Такая достаточно удивительно банальная история: они останавливают свои производства, мы видим существенную деградацию у шинников европейских», — сказал он. Всего от сотрудничества с компанией отказалось около 700 европейских партнеров в рамках «самосанкций», против «Сибура» международные санкции не введены, продолжил Карисалов. По его словам, это связано с использованием компанией в производстве углеводородного сырья.
Карисалов тогда говорил, что европейским странам потребуются, «в прямом смысле слова года» на замену сырья российского производства. «Сибур» перенаправил сбыт в азиатские страны, однако наблюдаются некоторые трудности с логистикой, отмечал Карисалов в сентябре. «Здесь, конечно, главный вызов — сбыт есть, но логистика, которой пока нет», — подчеркнул он и добавил, что сейчас очевидны удорожание и усложнение цепочек экспорта.
РБК направил запрос представителю одного из крупнейших в России производителей каучука «Сибура».
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что десятый пакет санкций ЕС затронет 121 физическое и юридическое лицо из России. По словам министра иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстры, ограничения введут против лиц, которые «ответственны за депортацию украинских детей».
Десятый пакет санкций согласовывали несколько недель, послам ЕС удалось это сделать в ночь на 25 февраля. Польша согласилась на согласование новых ограничений при условии выполнения нескольких условий, включая начало ЕС подготовки санкций в отношении «Росатома», Белоруссии и «российских пропагандистов».
Власти России считают вводимые Западом санкции незаконными. Президент Владимир Путин предупреждал, что подобные ограничения вредят в том числе их инициаторам и называл санкции безумными и бездумными.