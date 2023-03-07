КГБ Белоруссии заявил о доказательствах причастности СБУ к атаке на А-50

«Вскрыта система вербовки спецслужбами Украины собственных граждан для совершения актов терроризма на территории иностранных государств, установлены организации прикрытия, использовавшиеся для их подготовки и обучения, изучена тактика применения взрывчатых веществ, механизмы коммуникации и управления агентурой, вскрыты и ликвидированы каналы эвакуации агента», — рассказал он.
По словам Бычека, первичные следственные действия позволяют сделать вывод об использовании в подготовке нападения «агентуры спецслужб Республики Польша из числа так называемых беглых белорусов» — они, по версии КГБ, помогали подозреваемому в нападении на территории Белоруссии.
Следователи возбудили уголовное дело по ст. 289 УК (акт терроризма). Виновным может грозить до 15 лет лишения свободы. В рамках дела задержаны более 20 человек, в том числе непосредственный исполнитель.
О задержании «террориста украинских спецслужб» и его пособников ранее сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, это был гражданин России с украинским паспортом, который родился в Кривом Роге, но жил в Крыму. В 2014 году мужчину завербовали украинские спецслужбы, добавил белорусский президент.
Он утверждал, что СБУ разработала операцию по уничтожению А-50 вместе с ЦРУ США. Самолет при попытке нападения «не претерпел каких-то значительных повреждений, кроме царапин и одной пробоины в корпусе, которая военному самолету не мешает выполнять его обязанности», уточнил Лукашенко.
Позже белорусский телеканал АТН показал кадры задержания подозреваемого в совершении нападения. Он представился гражданином Украины Николаем Швецом. Мужчина говорит, что сотрудничал с СБУ. На вопрос о том, за что он задержан, Швец ответил: «Подорвал самолет на аэродроме Мачулищи 26 февраля с помощью двух дронов».
Киев отверг обвинения в причастности к инциденту. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал попытку нападения на А-50 в Белоруссии «антитеррористическим актом», который совершили «местные партизаны».
Впервые о происшествии на аэродроме в Мачулищах сообщил телеграм-канал BYPOL (признан в Белоруссии экстремистским, сама организация признана террористической) 26 февраля. По данным канала, там произошло два взрыва; также он опубликовал видео с полетом дрона, на котором видно, как беспилотник пролетает над взлетно-посадочной полосой и садится на антенну А-50, после чего улетает. На следующий день Минобороны Белоруссии показало видео с исправным самолетом, не уточнив, когда были сделаны кадры.