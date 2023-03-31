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16:24 (мск), источник: Ведомости

Байден призвал отпустить арестованного в России журналиста Гершковича

Арестованного в России журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича необходимо отпустить. С таким призывом к российскому правительству обратился президент США Джо Байден, впервые комментируя ситуацию вокруг журналиста.

Источник: Reuters

«Освободите его», — сказал он (цит. по ТАСС).

Байден также отметил, что не планирует выдворять российских дипломатов в связи с арестом Гершковича.

30 марта корреспондент газеты WSJ Эван Гершкович был задержан ФСБ в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. По данным спецслужбы, журналист собирал тайные сведения «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что журналист был задержан «с поличным». Позже Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста до 29 мая.

В свою очередь в WSJ отвергли обвинения ФСБ и потребовали немедленно освободить Гершковича. В газете уточнили, что журналист работает в московском бюро WSJ и занимается освещением событий в России. Сегодня, 31 марта, WSJ призвала выслать всех российских журналистов, работающих в США, а также посла России в США. На это Песков сообщил, что у Вашингтона нет повода для их высылки.

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