Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалась государством

«Содержание всей “Группы Вагнера” полностью обеспечивалось государством — из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу», — сообщил российский лидер.
С мая 2022 года по май 2023-го власти заплатили частной военной компании более 86 миллиардов рублей, уточнил глава государства. При этом за год собственник компании «Конкорд» заработал 80 миллиардов рублей через «Военторг», поставляя продукты и оказывая услуги по организации питания в армии.
«Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы будем с этим всем разбираться», — отметил Путин, говоря о руководстве «Вагнера».
Силы ЧВК «Вагнер» 23 июня захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло на фоне заявлений Евгения Пригожина о том, что армия якобы нанесла ракетно-бомбовые удары по тыловым лагерям частной военной компании. Его слова опровергли в Минобороны и Федеральной службе безопасности. Следственное управление ФСБ открыло против Пригожина уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину всей стране и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Как стало известно позднее, президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным в течение субботы вел переговоры с Пригожиным, договорившись с ним об остановке продвижения колонн «Вагнера» по территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Песков уточнил, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию. Накануне Путин подтвердил, что бойцы ЧВК «Вагнер» смогут подписать контракты с Минобороны, вернуться домой или уйти в Белоруссию. Сегодня стало известно, что СУ ФСБ закрыло уголовное дело.