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15:50 (мск), источник: © РИА Новости

Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалась государством

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Государство полностью обеспечивало ЧВК «Вагнер», заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны.

Спецоперация на Украине
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«Содержание всей “Группы Вагнера” полностью обеспечивалось государством — из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу», — сообщил российский лидер.

С мая 2022 года по май 2023-го власти заплатили частной военной компании более 86 миллиардов рублей, уточнил глава государства. При этом за год собственник компании «Конкорд» заработал 80 миллиардов рублей через «Военторг», поставляя продукты и оказывая услуги по организации питания в армии.

«Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы будем с этим всем разбираться», — отметил Путин, говоря о руководстве «Вагнера».

Попытка вооруженного мятежа

Силы ЧВК «Вагнер» 23 июня захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло на фоне заявлений Евгения Пригожина о том, что армия якобы нанесла ракетно-бомбовые удары по тыловым лагерям частной военной компании. Его слова опровергли в Минобороны и Федеральной службе безопасности. Следственное управление ФСБ открыло против Пригожина уголовное дело об организации вооруженного мятежа.

Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину всей стране и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.

Как стало известно позднее, президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным в течение субботы вел переговоры с Пригожиным, договорившись с ним об остановке продвижения колонн «Вагнера» по территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.

Песков уточнил, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию. Накануне Путин подтвердил, что бойцы ЧВК «Вагнер» смогут подписать контракты с Минобороны, вернуться домой или уйти в Белоруссию. Сегодня стало известно, что СУ ФСБ закрыло уголовное дело.

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