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13:57 (мск), источник: © РИА Новости

Советник президента ЦАР прокомментировал ситуацию с «Вагнером»

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Власти Центральноафриканской Республики (ЦАР) в случае ухода группы «Вагнер» примут любую другую группу по обеспечению безопасности, которую решит направить в страну руководство РФ, заявил советник президента ЦАР Фостена Арканжа Туадеры Фидель Гуанджика, чьи слова приводит Financial Times.

Источник: © РИА Новости

«Если Москва решит их (группу “Вагнер”) отозвать и прислать нам “Бетховенов” или “Моцартов”, а не вагнеровцев, они у нас будут», — приводит газета слова советника лидера ЦАР.

Как пишет издание, дипломаты в ЦАР заявляют, что в стране не произошло никаких очевидных изменений после событий в РФ, связанных с группой «Вагнер». Источник, близкий к главе ЦАР заявил, что события в России не оказали никакого влияния на ситуацию в республике.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что работа российских инструкторов в Центральноафриканской Республике будет продолжена, сейчас в стране находится несколько сот человек.

В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК «Вагнер» был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям «Вагнера», хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.

Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения «Вагнера» на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию.

Справка
Что Путин и Лукашенко рассказали о мятеже, Пригожине и «Вагнере». ГлавноеКто финансировал ЧВК «Вагнер», как проходил разговор Лукашенко и Пригожина, зачем Белоруссии командиры «Вагнера». Главное из выступлений Путина, Лукашенко и Золотова — в материале РБК
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