Советник президента ЦАР прокомментировал ситуацию с «Вагнером»

«Если Москва решит их (группу “Вагнер”) отозвать и прислать нам “Бетховенов” или “Моцартов”, а не вагнеровцев, они у нас будут», — приводит газета слова советника лидера ЦАР.
Как пишет издание, дипломаты в ЦАР заявляют, что в стране не произошло никаких очевидных изменений после событий в РФ, связанных с группой «Вагнер». Источник, близкий к главе ЦАР заявил, что события в России не оказали никакого влияния на ситуацию в республике.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что работа российских инструкторов в Центральноафриканской Республике будет продолжена, сейчас в стране находится несколько сот человек.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК «Вагнер» был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям «Вагнера», хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения «Вагнера» на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию.