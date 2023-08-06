В Нью-Йорке протестуют против финансирования и вооружения Украины

Здесь собрались десятки людей. Принесенные ими плакаты призывают прекратить вооружать Украину и начать переговоры без предварительных условий, как можно скорее. Также видны призывы распустить НАТО.
«Нынешняя политика США в отношении Украины является преступно безумной. В частности, последний шаг Байдена — послать кассетные боеприпасы, которые могут еще в течение поколений убивать детей, — это преступление против человечности», — заявила РИА Новости, принимающая участие в акции независимый кандидат в сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр.
По ее мнению, США следует признать, что у них на руках кровь.
«Есть основание нам не доверять, и мы должны сделать шаг назад и позволить лидерам, у которых больше морального авторитета в данный момент, вступить во взаимодействие, чтобы переговоры начались без предварительных условий», — указала кандидат.
Лучшее, что США могли бы сейчас сделать, так это прекратить посылать деньги и оружие Украине, заявила она.
В свою очередь кандидат на выдвижение в президенты США на предстоящих выборах от Либертарианской партии Майк тер Мэтт сказал РИА Новости, что «участие США в опосредованной войне с Россией за Украину не служит долгосрочным интересам Вашингтона».
«Сотни миллионов долларов, которые мы в это вложили, тысячи военных, которые у нас там есть, не задействованы в наших интересах. Участники акции выступают за немедленное прекращение всего финансирования и (поставок — ред.) оружия Украине», — добавил он.
Кроме того, собравшиеся призывают к немедленному началу мирных переговоров без предусловий, роспуску НАТО, а также созданию новой архитектуры безопасности.
Эта международная архитектура безопасности должна, по мнению участников акции, «положить конец делению мира на блоки… учитывать обеспокоенности каждого государства в сфере безопасности».
Акцию проводит движение «Человечество за мир». В заявлении на сайте движения говорится, что опасность ядерной войны сегодня «возросла до такой степени, что ни один мыслящий человек на планете больше не может ее игнорировать».
«Тем не менее, в этой атмосфере все еще есть те, кто считает, что должно быть больше оружия, больше санкций и кто думает, что ядерную войну против России можно выиграть. Совершенно очевидно, что тех, кто спровоцировал войну и продолжает ее нагнетать, не интересуют жизни народа Украины или любой другой страны на планете», — сказано в заявлении.
По мнению участников движения, подобный подход неприемлем для тех, кто думает о благополучии всего человечества.
Участники акции собрались в том числе для того, чтобы почтить память погибших «в ненужных и геноцидных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, осуществленных США».
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки из около 200 тысяч жителей — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий — 6 и 9 августа — в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят «Церемонии мира».
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию «на земле», однако украинский режим в этом не заинтересован.