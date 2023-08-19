«Украине уже не хватает военных. Ей приходится перебрасывать батальоны с одной точки на другую. <…> Сейчас российская армия уже прорвалась и находится на пути к Купянску», — пояснил он.
Киевский режим, отметил Риттер, бросает в бой последние резервы. Российские войска, в свою очередь, дают отпор по всей линии фронта, а на определенных участках переходят в активное наступление.
В итоге ВСУ находятся на грани полного краха, поэтому условия для завершения этого конфликта будет ставить Россия, резюмировал экс-разведчик.
Украина 4 июня начала продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как подчеркнул Владимир Путин, войска противника не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом «контрнаступа».
По данным Министерства обороны России, за июнь и июль украинская армия потеряла более 43 тысяч человек.