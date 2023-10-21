В январе 2009-го спор между Москвой и Киевом по поводу транзита российского газа привел к тому, что поставки прекратились. Одним из получателей топлива, следовавшего через Украину, была Словакия. Отключение газа нарушило работу заводов, убытки достигали $100 млн ежедневно. Премьером Словакии тогда был Фицо, он «в отчаянии» связался с Тимошенко и российским президентом Владимиром Путиным, чтобы решить проблему.
Спустя несколько дней он во главе словацкой делегации прибыл в Киев на переговоры. Как пишет Politico, «украинцы заставили их подождать, потом подождать еще», спустя три часа делегатов пригласили на встречу с участием представителей СМИ, чего не ожидал Фицо и остальные словацкие чиновники. Тимошенко затем на протяжении 20 минут выступала перед журналистами с критикой премьера за то, «что тот встал на сторону Москвы в газовом споре».
Это была абсолютно неприятная ситуация. Фицо побагровел от гнева. Это была катастрофа. Он был унижен.
После этого словацкая делегация посетила Москву, где их встретил Путин на «тщательно продуманной церемонии», прошедшей в Георгиевском зале Кремля.
Фицо затем занял «откровенно антиукраинскую позицию», рассказал старший научный сотрудник Словацкой ассоциации внешней политики Александр Дулеба. С его слов, словакций премьер заявил, что Братиславе не следует поддерживать Киев, «мы не нужны Украине, они с нами не ведут серьезных разговоров». «Это личное», — резюмировал эксперт.
Глава МИД Словакии Мирослав Влаховский подтвердил, что Фицо «определенно помнит, что произошло в 2009 году». Представитель Тимошенко сообщила, что не располагает конкретными подробностями встречи с Фицо.
Другая дипломатическая ошибка властей Украины во время газового кризиса произошла во время визита в Киев президента Словакии Ивана Гашпаровича. Он прилетел спустя несколько дней после Фицо для встречи с президентом Виктором Ющенко, говорившим, что украинская энергокомпания «Нафтогаз» сможет возобновить поставки газа в Словакию.
Однако во время встречи по заключению сделки глава «Нафтогаза» сообщил, что этого не будет. Высокопоставленный словацкий чиновник охарактеризовал этот случай как унижение президента Словакии вслед за премьером. По его мнению, в некоторых политических кругах республики сохраняется недоверие к Киеву.
Фицо возглавлял правительство Словакии в 2006—2010 и 2012−2018 годах. На состоявшихся 30 сентября 2023 года парламентских выборах его партия SMER одержала победу. После начала полномасштабных боев на Украине он возлагал вину за происходящее на «украинских фашистов и нацистов», Reuters и Washington Post представляли его как «пророссийского» политика и популиста.
После победы на выборах он пообещал, что Словакия не будет посылать Украине военную помощь. До этого Братислава была среди стран, которые значительнее прочих в ЕС помогают Киеву — она направила систему ПВО С-300 и весь свой парк истребителей МиГ-29.
Российская сторона выступает против поддержки Украины со стороны западных стран и заявляет, что этот процесс не окажет влияния на достижение Москвой намеченных целей.
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