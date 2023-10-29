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Палестино-израильский конфликт
23:19 (мск), источник: РБК

Меняйло назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы провокацией извне

Беспорядки в аэропорту Махачкалы — это спланированная извне провокация, всплеск ксенофобии подогревается из-за пределов страны. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Источник: РИА "Новости"

«Все происходящее — не иначе как спланированная извне провокация! Северный Кавказ — многонациональный и многоконфессиональный край! Уверен, что всплеск ксенофобии, который мы сейчас наблюдаем в соседних регионах, подогревается из-за пределов нашей страны!» — написал Меняйло.

Он также отметил, что понимает «чувства мусульман, которые хотят выразить поддержку Палестине». Однако добавил, что это «не значит проявлять агрессию».

«Не надо верить фейкам и призывам к протестам! Нельзя позволить расшатать наше общество изнутри!» — заключил глава региона.

Вечером 29 октября в аэропорт Махачкалы прорвались протестующие. Они собрались у аэропорта перед прилетом рейса WZ 4728 авиакомпании Red Wings из аэропорта Бен-Гурион. Собравшиеся проверяли паспорта у пассажиров выезжающих из аэропорта машин в поисках людей, прилетевших из Израиля, писала Baza. После прорыва в аэропорт люди вышли на взлетно-посадочную полосу.

Росавиация сообщила о закрытии аэропорта. Следовавшие туда самолеты направились на резервные аэродромы.

СК возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ — массовые беспорядки. МВД предупредило всех участников случившегося об ответственности.

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