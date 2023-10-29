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Палестино-израильский конфликт
23:33 (мск), источник: © РИА Новости

Израиль отреагировал на беспорядки в аэропорту Махачкалы

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 окт — РИА Новости. Израиль следит за событиями в Дагестане и рассчитывает, что власти РФ обеспечат безопасность евреев и израильтян в свете сообщений о беспорядках в аэропорту Махачкалы, говорится в совместном заявлении офиса премьер-министра и министерства иностранных дел Израиля.

Источник: РИА "Новости"

«Аппарат премьер-министра, МИД и Совет национальной безопасности следят за развитием событий в Дагестане на юге России. Израиль ожидает, что российские правоохранительные органы защитят безопасность всех израильских граждан и евреев, где бы они ни находились, и будут решительно действовать против погромщиков и дикого подстрекательства, направленного против евреев и израильтян», — говорится в сообщении.

В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля. Росавиация сообщила, что аэропорт Махачкалы решено временно закрыть на прилет и вылет, меры будут действовать до нормализации ситуации. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.

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