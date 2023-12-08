МИД озвучил позицию России по конфликту между Венесуэлой и Гайаной

Территориальный спор между Венесуэлой и Гайаной вокруг провинции Эссекибо необходимо урегулировать мирным путем, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова отметила, что спор вокруг Эссекибо должен быть решен «в добрососедском ключе». Венесуэла и Гайана должны прийти к мирным, «взаимоприемлемым» решениям, которые не будут противоречить международному праву, национальным законодательствам и соглашениям, которые были подписаны сторонами ранее, подчеркнула она.
По словам представителя российского МИДа, Москва «позитивно оценивает» телефонный разговор между министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хиль Пинто и его гайанским коллегой Хью Тоддом, который они провели 6 декабря. «Надеемся, что такие контакты будут продолжены», — отметила Захарова.
Россия выступает против давления и вмешательства в спор между Венесуэлой и Гайаной со стороны других стран, уточнила представитель МИДа. Она подчеркнула, что в отношениях между государствами есть «деликатные вопросы», которые требуют «осмотрительности» от третьих стран «как на государственном, так и частном уровнях».
Захарова также напомнила, что в 2014 году на саммите Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) Латинская Америка была провозглашена «зоной мира». Россия занимает «принципиальную» позицию по поводу сохранения регионом этого статуса, поддерживает его единство и укрепление позиций стран Латинской Америки и Карибского бассейна в качестве «влиятельного центра» формирующегося многополярного мира, резюмировала представитель МИДа.
В начале декабря в Венесуэле прошел референдум по вопросу Эссекибо. По официальным результатам, 95% участников высказались за присоединение нового региона. После этого президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о планах создать новую военную базу примерно в 100 км от гайанской границы. Его коллега из Гайаны Ирфаан Али назвал это заявление «прямой угрозой» и предупредил, что силы страны находятся в состоянии «боевой готовности». Он также пригрозил обращением в Совет Безопасности ООН.
Бразилия на фоне роста напряженности между Венесуэлой и Гайаной направила дополнительные военные подразделения к границе с двумя странами. 6 декабря Венесуэла мобилизовала армию.
Гайана, в свою очередь, отказалась отдавать часть своей территории и предупредила о готовности обратиться в Совбез ООН, чтобы задействовать статьи 41 и 42 Устава организации, которые могут санкционировать ограничительные меры или военные действия для восстановления международного мира и безопасности.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Венесуэлу и Гайану использовать «исключительно мирные средства для разрешения международных споров». Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби также заявил, что сторонам следует найти мирное решение конфликта. Карибское сообщество (CARICOM) 8 декабря созвало экстренное заседание по поводу конфликта вокруг Эссекибо.