Кредитные каникулы и водительская реформа: какие законы вступят в силу в 2024 году

Как сообщила эксперт, с 1 января изменится предельный возраст для срочной службы. Вместо 27 лет он будет составлять 30 лет. Поэтапного повышения призывного возраста закон не предусматривает. При этом граждане, которым до конца 2023 года исполнится 27 лет, не будут подлежать призыву по новым правилам. Но вот тем, чье 27-летие выпадет уже на январь 2024 года так не повезет, для них будут действовать уже новые возрастные ограничения. Данное изменение повлекло за собой и ряд других, в том числе связанных с предоставлением отсрочки специалистам сферы ИТ. Так, возраст ИТ-специалистов, до которого предоставляется отсрочка от срочной службы, также увеличен с 27 лет до 30. Предоставление отсрочки данной категории работников связано с тем, что обеспечение ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации является приоритетным направлением для государства. Соответственно, вводятся дополнительные гарантии и преференции для работников указанной отрасли.