Кредитные каникулы и водительская реформа: какие законы вступят в силу в 2024 году

Уже через пару дней вся страна заменит календарь и начнётся отсчёт Нового года-2024. И в этот грядущий год в России произойдёт ряд важный изменений, которые затронут многие привычные россиянам сферы жизни. Редакция ИА IrkutskMedia подготовила обзор ключевых законодательных нововведений.
Кредитные каникулы
Федеральным законом от 24.07.2023 № 348-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» внесена статья 6.1−2. «Особенности изменения условий договора потребительского кредита (займа) по требованию заемщика», которая вступает в силу с 1 января 2024 года.
Таким образом, физическое лицо или индивидуальный предприниматель, среднемесячный доход которого снизился на 30% по сравнению с прошлым годом, или проживающий в зоне чрезвычайной ситуации, не признанный банкротом, в отношении которого не ведётся исполнительное производство и не подававший ранее заявление на кредитные каникулы, вправе обратиться в банк с заявлением на эти каникулы.
Банк рассматривает заявление в течение 5 дней, перед этим он имеет право запросить у заявителя подтверждающие документы (например, больничный лист, справку о доходах и другие).
Предельные суммы кредитов будут определяться правительством Российской Федерации, однако на момент вступления Закона в силу уже установлены максимальные размеры. Так, по кредиту, обеспеченному залогом транспортного средства, он составит 1,6 млн рублей, и 450 тысяч — для всех остальных.
Срочная служба
Об изменениях в порядке призыва граждан на военную службу рассказала Ольга Белоусова из коллегии адвокатов Приморского края «Колесников, Белоусова и партнеры».
Как сообщила эксперт, с 1 января изменится предельный возраст для срочной службы. Вместо 27 лет он будет составлять 30 лет. Поэтапного повышения призывного возраста закон не предусматривает. При этом граждане, которым до конца 2023 года исполнится 27 лет, не будут подлежать призыву по новым правилам. Но вот тем, чье 27-летие выпадет уже на январь 2024 года так не повезет, для них будут действовать уже новые возрастные ограничения. Данное изменение повлекло за собой и ряд других, в том числе связанных с предоставлением отсрочки специалистам сферы ИТ. Так, возраст ИТ-специалистов, до которого предоставляется отсрочка от срочной службы, также увеличен с 27 лет до 30. Предоставление отсрочки данной категории работников связано с тем, что обеспечение ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации является приоритетным направлением для государства. Соответственно, вводятся дополнительные гарантии и преференции для работников указанной отрасли.
Трудовая деятельность
Ольга Белоусова также затронула изменения Трудового кодекса в 2024 году.
По ее словам, минимальный размер заработной платы повысится до 19 242 рублей в месяц. В настоящее время он составляет 16 242 рубля. Юрист напомнила, что месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. Работодатель, допускающий выплату заработной платы своим работникам ниже установленного МРОТ, совершает административное правонарушение и может быть привлечен к ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ. Чтобы избежать административной ответственности, работодателям уже в январе 2024 года придется приводить заработные платы работников к этому минимальному уровню. Важно обратить внимание, что привести зарплату к минимально необходимому уровню можно не только путем повышения окладов, но и за счет иных специальных доплат.
А вот государственным служащим повезло куда меньше. 27 ноября подписан Федеральный закон, которым приостанавливается индексация окладов судей, некоторых госслужащих (занимающих должности федеральных гражданских служащих), помощников сенаторов РФ и депутатов Госдумы. Действие норм о приостановке индексации для данных категорий служащих не затронет сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН), Федеральной службы судебных приставов (ФССП), Федеральной таможенной службы (ФТС) и Государственной противопожарной службы), а также военнослужащих и приравненных к ним.
Также с 1 января вводится новый порядок аттестации медиков и фармацевтов для получения квалификационной категории. Ранее действующий с 2021 года порядок изменяется Приказом Министерства здравоохранения РФ от 31 августа 2023 года № 458н «Об утверждении порядка и сроков прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации для получения квалификационной категории». Этим Приказом уточнены вопросы формирования аттестационных комиссий. Скорректированы сроки подачи документов в комиссию. Сами требования к специалистам для присвоения той или иной категории не подверглись существенным изменениям.
Юрист считает, что необходимо обратить внимание и на тот факт, что утверждена форма уведомления МВД иностранцев, получивших патент об осуществлении ими трудовой деятельности. Освоить новую форму иностранцам придется уже с 7 января наступающего года.
Индивидуальный инвестиционный счет 3 типа
В ноябре 2023 года Госдума приняла ФЗ, изменяющий порядок открытия и действия индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Так, с 1 января 2024 года к открытию будут доступны лишь ИИС 3 типа, которые заменят действующие сейчас ИИС-1 и ИИС-2.
ИИС-1 дает возможность получить налоговый вычет в размере 13% от внесенной за год суммы (максимальный вычет 52 тысячи рублей). К примеру, лицо имеет официальный доход, из которого 100 тысяч рублей помещает на ИИС. В следующем году он вправе получить налоговый вычет (при наличии лк налогоплательщика) на сумму 13 тысяч рублей. Помещенные 100 тысяч рублей можно инвестировать: приобрести акции компаний или облигации. В настоящее время, с учётом высокой ключевой ставки, доходности даже государственных облигаций достигают 12% годовых. Таким образом, вложив 100 тысяч рублей, человек может получить годовую доходность от 25% (из которых 13% — вычет, остальное — доходность облигаций).
ИИС-2 позволяет не платить налог с дохода от торговли на счете, что подходит активным трейдерам, берущим на себя высокие риски.
Пополнять ИИС можно не более, чем на 1 млн в год. Однако есть и нюансы. Для того, чтобы не лишиться вычета, ИИС нужно держать открытым и не выводить с него деньги не менее трех лет. В противном случае необходимо будет вернуть полученные вычеты, а также пени.
А с 1 января 2024 нельзя будет открыть ИИС 1 и 2 видов, на смену им приходит ИИС-3. По словам адвоката из бюро «Григорьев и Содов» Геннадия Григорьева, главное отличие — увеличение максимального срока для сохранения льгот. С 2024 года он будет составлять 5 лет и будет повышаться ежегодно до 9 лет в 2030 году.
При этом налоговый вычет станет комбинированным: можно вернуть как часть уплаченного НДФЛ (до 52 тысяч рублей), так и освободить от налога биржевой доход — до 30 млн рублей за весь срок. Кроме того, можно будет открыть несколько ИИС, не один, как сейчас, и пополнять их на любые суммы.
Вероятнее всего, в ближайшее время механизм страхования, по аналогии с банковскими вкладами на сумму 1,4 млн рублей, распространится и на ИИС. О необходимости такой гарантии заявил президент РФ на форуме ВТБ 7 декабря 2023 года.
Кроме того, ранее открытые ИИС 1 и 2 видов в любое время можно трансформировать в ИИС 3 типа, с сохранением истекшего срока владения. Таким образом, последняя возможность открыть ИИС-1 и ИИС-2 есть до 31.12.2023.
Сообщение не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и призывом к действию.
Государственная поддержка
С 1 января 2024 года вступят в силу изменения в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
«Родители теперь имеют более гибкую возможность распоряжаться материнским капиталом. Ранее он мог быть использован для улучшения жилищных условий, оплаты образования детей, направлен на накопительную часть пенсии матери. С 1 января 2024 года предусмотрено также создание дополнительных пенсионных фондов и инвестирование в различные финансовые продукты, что должно способствовать благополучию семьи и стимулировать экономическое развитие страны», — объяснила адвокат Адвокатского бюро «ОПОРА» Ирина Ночвина.
Адвокат напомнила, что средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены на оплату платных образовательных услуг, оказываемых исключительно образовательными организациями по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам.
Также доли в праве собственности на жилое помещение, приобретенное с использованием средств материнского (семейного) капитала, определяются исходя из равенства долей родителей и детей на средства материнского (семейного) капитала, а не на все средства, за счет которых было приобретено жилое помещение.
В текст закона внесены изменения, исключающие упоминание только лишь женщин, воспитывающих детей, как лиц, имеющих право на получение дополнительных мер государственной поддержки. Ранее меры государственной поддержки были распространены также и на мужчин, являющихся усыновителями либо воспитывающими детей в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанных детей, либо объявления ее умершей.
Введены новые формы заявлений для получения выплат и направления средств маткапитала, включая электронные, что призвано значительно упростить процедуру получения пособий и сделать ее более доступной.
Размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым правительством Российской Федерации.
До 1 февраля 2024 года размер материнского капитала составляет: на первого ребенка — 586,9 тысяч рублей; на второго ребенка — 775,6 тысяч рублей или 188,6 тысяч рублей, если ранее семья получала выплату на первенца.
Планируется, что с 1 февраля 2024 года материнский капитал будет проиндексирован в соответствии с уровнем фактической инфляции на 7,5% и составит 631 тысяч рублей на первого ребенка и 834 тысяч рублей на второго, если не была произведена выплата на первого ребенка.
Кроме того, с 1 января 2024 года маткапитал планируют выдавать только лицам, у которых есть гражданство РФ на день рождения ребенка. При этом место их жительства неважно. Меру поддержки окажут лишь в том случае, если ребенок получил российское гражданство по рождению (законопроект принят в окончательной редакции ГД ФС РФ).
Сейчас маткапитал предоставляют россиянам, которые родили или усыновили детей с гражданством РФ. При этом не уточняется, должно ли быть у детей гражданство по рождению, должны ли родители на момент рождения ребенка быть гражданами РФ. Эти положения продолжат свое действие только для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Реформа правил использования материнского капитала направлена на поддержку российской семьи и рождаемости, позволяет родителям более эффективно распоряжаться своими пособиями и делать осознанный выбор в соответствии с их потребностями и планами.
Уголовное законодательство
В наступающем году в уголовном законодательстве появится несколько новых составов преступлений.
Адвокат Приморской краевой коллегии адвокатов Антон Калачинский рассказал о том, что в сферу уголовно-правового регулирования будут включены нормы о незаконном обороте табачной продукции. Изменения коснутся статьи 171.3 Уголовного кодекса, по которой с 1 апреля 2024 предусмотрено наказание за незаконный оборот табачной продукции (без лицензии или контрафакта). Ранее наказание действовало только за нарушения, связанные с оборотом алкоголя. Данные изменения продиктованы в том числе тем, что в уходящем году были расширены полномочия профильной структуры Минфина — Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, в ведение которой теперь отнесены и вопросы контроля за табачными изделиями.
Эксперт также отметил, что с 1 июля 2024 года в УК вводится новая статья о преступлении. Статья 217.3 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов. Субъектами этой статьи могут стать руководители организаций, органов власти и иные уполномоченные лица, в чью компетенцию входит принятие мер по защите зданий и территорий от террористических угроз.
«Разработка мер по антитеррористической защищенности началась более 5 лет назад, за это время правительством России утверждены правила, касающиеся объектов органов власти, образовательных, медицинских учреждений, предприятий торговли, гостиниц, производственных и других объектов, в отношении которых должны разрабатываться специальные программы по противодействию террористическим угрозам», — напомнил Антон Калачинский.
Уголовная ответственность за нарушение таких правил наступает, если оно совершено виновным неоднократно и в результате деяния третьим лицам причинен тяжкий вред здоровью, смерть, либо ущерб на сумму более 1 млн рублей. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до 7 лет.
Кроме принятых поправок, в будущем году следует ожидать рассмотрения Федеральным собранием проектов поправок к Уголовному кодексу, касающихся введения уголовной ответственности за подделку документов налогового учета и налоговых деклараций, контрабанду, оборот контрафактных и незарегистрированных лекарственных средств, а также за публичное оправдание экстремизма или пропаганду экстремизма. Данные поправки в 2023 году прошли первое чтение в Государственной думе и ожидают заключения уполномоченных органов.
Цифровой рубль
Как рассказала адвокат Приморской краевой коллегии адвокатов Екатерина Бутова, цифровой рубль станет доступен с 01 января 2024. Он создается для того, чтобы стать еще одним средством для платежей и переводов, которое не будет зависеть от ограничений банков в виде комиссий и лимитов. Цифровой рубль позволит гражданам свободно расплачиваться и переводить цифровые рубли в пределах остатков средств на счете цифрового рубля.
Цифровой рубль — это разновидность безналичного рубля, который будет эмитироваться Банком России. Один цифровой рубль будет равен одному наличному или одному безналичному рублю.
«Он будет храниться только на специальной платформе ЦБ РФ в виртуальной форме уникального цифрового кода. Сейчас деньги на счетах и картах можно разместить в любом банке. Сам Центробанк, отвечая на вопросы о проекте цифрового рубля, отмечает, что любой желающий сможет снять эти деньги как наличные. Для этого нужно будет перевести цифровой рубль со специальной площадки на свой счет в банке и далее обналичить в отделении или с помощью банкомата», — отметила эксперт.
Однако, по словам Екатерины Бутовой, цифровые рубли невыгодно хранить на счетах. В отличие от банков, ЦБ не будет начислять проценты на остаток и кэшбек. Хранить деньги в цифровых рублях, а не на депозитах в банках — значит из-за инфляции постоянно терять часть накоплений.
Получить доступ к кошелькам будет можно привычными способами — в мобильных приложениях и на сайтах банков. Пользоваться цифровым рублем не обязательно, выбор остается за гражданами. Он не заменит наличные и безнал, а станет дополнительной формой денег в виде цифрового кода.
Водители
Адвокат Виталий Ахмедьянов из конторы адвокатов № 15 — филиала Приморской краевой коллегии адвокатов сообщил, что с 01 апреля 2024 вступят в силу законодательные изменения, обязывающие некоторую категорию автомобилистов пересдать экзамен на права.
«С указанного дня заработают изменения в ст. 25 и 26 Федерального закона “О безопасности дорожного движения”, в связи с чем некоторые водительские удостоверения перестанут действовать в России», — уточнил юрист.
Данные нововведения подразумевают, что на территории РФ любые иностранные национальные и международные права (водительские удостоверения) будут признаны недействительными. Так случится:
по истечении одного года с даты получения либо приобретения иностранным гражданином, вида на жительство (либо гражданства России); по истечении одного года с даты первого после получения иностранного национального водительского удостоверения въезда в Россию их владельца-гражданина России.
Граждане России, которые получили водительское удостоверение в другой стране, обязаны будут оформить российские права со дня въезда в Россию. Вероятная цель нововведения — исключение присутствия на дорогах водителей с водительскими удостоверениями третьих стран, чьи водительские навыки и знание российских правил дорожного движения невозможно проверить.
Также к важным нововведениям стоит отнести, расширение перечня оснований для отказа в допуске к экзаменам на право управления транспортными средствами.
Так, отказ будет выдан лицам, подвергнутым административному наказанию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения или невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Таких лиц, не допустят до экзамена, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию. Ранее такая норма отсутствовала.
Имеется и позитивная новость для соискателей водительского удостоверения. Теперь сумма штрафных баллов, при наборе которой кандидату в водители могут выставить оценку «не сдал», будет увеличена с 5 до 7.