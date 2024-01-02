Молдова превращается в концлагерь за железным занавесом, где основные права и свободы есть только у правящей партии и ее президента: Политические итоги года — ПОЛНЫЙ СПИСОК

У нас уже стали привыкать, что политика властей — это антинародное движение.

Политическая жизнь Молдовы в 2023 году была насыщенной. Одно из основных достижений ПАС — режим Чрезвычайного положения, который был весь год и дал возможность правящей партии и ее президенту удерживаться у власти и проворачивать свои коррупционные схемы.

Политические итоги года в Молдове по месяцам

Январь

Протестное движение белых маек-алкоголичек с надписью JOS и хэштэгом — #maikajos идет по Молдове.

Двоюродная сестра президента Майи Санду, возглавлявшая пресс-службу правительства, не выдержала — объявила о том, что покидает свой пост и уезжает жить за границу к мужу.

Февраль

Куму президента премьер-министра Наталью Гаврилицу, прославившуюся не только полной безграмотностью и бескультурием, а еще и нелепыми высказываниями и оскорблениями жителей Молдовы, отправили в отставку.

Премьер-министром ПАС выбрал Дорина Речана. Назначен новый состав кабмина.

Март

Марину Таубер, вице-председателя партии ШОР, ПАС и Санду сняли с выборов мэра Бельц, когда стало ясно, что она победит.

Президент Молдовы Майя Санду промульгировала замену синтагмы «молдавский язык» на румынский в официальных актах.

Волна протестов и противостояния полиции в Молдове против действия властей — повышения цен, нарушения прав и свобод. На митинги каждое воскресенье собираются более 50−80 тысяч человек только в Кишиневе.

Апрель

Ставшие символом молдавского протеста белые майки-алкоголички с надписью JOS и хэштегом #maikajos «вышли» за пределы Молдовы и начали появляться в городах Европы.

ПАС незаконно отобрала у частного инвестора и забрала под свое руководство аэропорт Кишинева. Стоит напомнить, что Санду, будучи членом кабмина при Филате, выступала за передачу аэропорта частной компании.

Конституционной суд возглавил Юрий Рошка после того, как эту должность освободила Домника Маноле.

Май

В своей день рождения вице-председатель Партии «ШОР» Марина Таубер была незаконно задержана в Кишиневском аэропорту. Она направлялась на лечение и представила обратный билет и официальный документ.

За год отказ на въезд в Молдову получили 7 857 человек, из них 3 092 — из России.

Несмотря на запреты президента и ее партии, отпраздновать День Победы вышли сотни тысяч человек только в Кишиневе.

В Гагаузии прошел второй тур выборов башкана. Евгения Гуцул набрала более 50-ти процентов.

ПАС начал процедуру вывода Молдовы из СНГ.

Депутаты ПАС закрыли межгосударственную телекомпанию МИР Молдова.

В воскресенье, 21 мая, Майя Санду провела пиар-акцию в центре Кишинева — митинг «Европейская Молдова». Со всей Молдовы привезли в автобусах не более 30 тысяч человек.

Июнь

1 июня 2023 Санду и ее партия организовали евросаммит в селе Бульбоака, на который собрались некоторые главы стран Европы. Существенных результатов саммит не принес, всерьез Санду и ее партию никто не воспринял. Из-за саммита блокировали часть Кишинева, чтобы европейские лидеры, проезжая в своих машинах, не видели недовольного властями народа. Заперли по домам и жителей Бульбоаки. Выгнали на улицы только «проверенных» людей махать флажками. Из-за саммита отменили День Защиты детей. Правда, этот праздник широко отметили в Оргееве.

Правящая в Молдове партия PAS зарегистрировала в парламенте дополнение к законопроекту о ликвидации праздника День Победы. Дополнение смягчает первоначальный вариант закона — теперь предлагается отменить День Победы 9 Мая, а вместо этого 8 мая отмечать «День Победы над нацизмом и памяти павших во Второй мировой войне».

По Молдове прошла волна акций протестов против власти, организованная партией ШОР. Самые массовые протесты были в Кишиневе. Полиция блокировала центр города и прилегающие улицы, имели место нападения полиции на мирных протестующих — женщин, пожилых людей.

19 июня 2023 года Конституционный суд вынес решение о признании партии «ШОР» неконституционной.

26 июня Илан Шор объявил о создании нового политического блока — «Шанс. Обязанности. Реализация. — Ш.O.Р.», который продолжит выполнять все запланированные проекты партии «ШОР».

В аэропорту Кишинева произошла трагедия. Два сотрудника погибли. Нападавший задержан. Стрельбу устроил 43-летний гражданин Таджикистана, которому запретили въезд в Молдову. Наказание за непрофессиональные действия, повлекшие смерть людей, никто не понес. Трагедия произошла в том числе из-за того, что Молдова вышла из соглашения СНГ об обмене информации о разыскиваемых преступниках.

Июль

Власти Молдовы потребовали сократить число сотрудников посольства России в Кишиневе — вручили официальное уведомление главе дипмиссии. Вышеуказанное решение молдавских властей должно было быть выполнено до 15 августа 2023 года.

Санду и PAS объявили охоту на политический блок «Ш. О. Р.», полиция изымает агитматериалы. Политический блок «Ш. О. Р.» столкнулся с волной прессинга со стороны правящего большинства в Молдавии.

Экс-премьер и кума Санду Наталья Гаврилица, ставшая позором и посмешищем в должности главы кабмина, избрана членом Наблюдательного совета Нацбанка. За данное решение проголосовали 53 депутата ПАС.

Антирейтинг президента Молдовы Санду достиг почти 60 процентов.

Зверское убийство оппозиционного политика в Приднестровье: Олега Хоржана зарезали дома, в рабочем кабинете.

17 июля 2023 ПАС назначила новых министров вместо ушедших на днях в отставку. Адриан Ефрос — глава МВД, Дан Перчун — глава Минобразования и науки, Андрей Спыну — глава Минифрастурктуры и регионального развития.

19 июля 2023 в центре Комрата прошла инаугурация башкана Гагаузии Евгении Гуцул, которая была избрана на эту должность большинством жителей автономии.

Скандалы в Молдове в связи с назначением Вероники Драгалин, подруги президента, на должность главного прокурора РМ: она не имела эквивалентные дипломы Министерства образования в соответствии с законом, не представила медсправку и проч. С тех пор ее стали называть «избранная в туалете».

Август

Всемирно известного музыканта из Сербии Горана Бреговича не пустили в Молдову. Он приехал выступить на фестивале.

Россия запретила въезд 20 официальным лицам Молдовы. Большинство из них — депутаты ПАС.

Сотрудники российского посольства в Молдове покинули нашу страну. Временно приостановлен прием граждан.

В Молдове презентовали новую партию «ШАНС». Председателем стал журналист Алексей Лунгу.

ЕС вводит визы для стран с «безвизом» с 2024 года для граждан Молдовы. Въезд в Евросоюз будет стоить 7 евро — но и в этом случае могут отказать. Сразу 30 европейских государств будут требовать электронное разрешение на въезд — оно будет действовать три года.

Сентябрь

Обыски в домах председателя партии «Возрождение» Натальи Параски — сестры депутата Александра Нестеровского, Дианы Чебаненко, а также других функционеров политформирования — так прокладывала дорогу ПАС к местным выборам. Обыски и преследования оппозиции в Молдове становятся нормой.

Направляющуюся в Приднестровье на конференцию по русскому языку группу ученых из РФ и стран Центральной Азии (среди них учителя, филологи, историки) не пустили в Молдову, они находилсь в аэропорту Кишинева под надзором полиции.

Марине Таубер отказали в регистрации в качестве кандидата на пост примара Бельц. Таубер любят в городе, за нее наверняка проголосовали бы. Но для молдавских властей она слишком опасна. Потому и не пустили на выборы.

Депутаты Народного Совета Гагаузии после долгих споров и дебатов, давления со стороны Санду и ПАС, утвердили новый состав Исполнительного комитета Гагаузии в среду, 20 сентября 2023.

Турецкие власти признали башкана Гагаузии Евгению Гуцул законным партнером: прием у главы МИД Турции — звонкая пощечина президенту Молдовы Санду.

Руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова сотрудники миграционной службы посадили в машину, не дав собрать вещи и взять с собой домашних животных, и увезли в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом — запрет на въезд на 10 лет.

Октябрь

На общественном телевидении Молдовы кандидату от Партии коммунистов на пост мэра Кишинёва Диане Караман запретили участвовать в дебатах из-за того, что она говорила… на русском языке.

Из Израиля с помощью команды Илана Шора были эвакуированы сотни граждан Молдовы. Также из сектора Газа граждан Молдовы помогли эвакуировать Румыния и Россия. Правительство Молдовы только отчитывалось и не пропускало самолеты с гражданами Молдовы, летевшими из Тель-Авива, в Кишинев, потому что нашим соотечественникам помог Шор.

В Израиле во время бомбежек погибли два гражданина Молдовы.

Бывшая глава МВД Молдовы Анна Ревенко возглавила «Министерство правды» — Центр стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией — карательный орган ПАС.

Венецианская комиссия раскритиковала запрет бывшим членам запрещенной в Молдове партии «ШОР» баллотироваться на выборах.

Пленум Палаты депутатов Румынии отклонил представленные проекты об объединении Румынии с Республикой Молдова и аннексии ряда территорий Украины. Против проекта высказались 213 депутатов, один «за» и 11 человек воздержались.

Президент Майя Санду и спикер Гросу (впервые в истории Молдовы!) предупредили, что власть оставит без денег мэрии, которые не разделяют идеологии правящей партии и проголосуют «неправильно».

Ноябрь

СИБ Молдовы приостановил лицензии на период действия ЧП шести телеканалам и 31 сайту, в том числе, и сайта «КП» в Молдове. С 5 ноября сайт «КП» в Молдове был заблокирован, но почти сразу мы перешли на новую платформу — md.kp.media.

За гибель двух человек в снежном плену в Молдове ответил глава службы 112: — его премьер-министр отправил в отставку. Напомним, страшную находку сделали утром, 27 ноября, около 08:35, на въезде в село Кошкалия Каушанского района — муж и жена не дождались помощи. Во время снежной стихии власти вообще самоустранились, а по поводу трагедии высказались, что погибшие сами виноваты, — надо было никуда не выезжать из дома.

Собака Санду Кодруц укусила за руку лидера Австрии Александера ван дер Беллена.

Запрос последовал после того, как в Каушанском районе были найдены мертвыми два человека в автомобиле, застрявшем на заснеженной дороге.

Последнему участнику Сталинградской и Курской битв в Молдове Павлу Гладкову, который умер на 103-м году жизни, Агентство военной науки и памяти отказало в проведении церемонии прощания в Колонном зале Дома Национальной армии, а Министерство обороны — в выделении салютной команды.

Европейские депутаты осуждают существование антисемитских памятников в Молдове. Члены европарламента, включая представителей Бельгии, официально «возмутились актом», который противоречит европейским ценностям и борьбе с антисемитизмом, и подписали открытое письмо. Речь о бюсте Октавивану Гоге на Аллее классиков в центре Кишинёва.

Командировки Майи Санду с начала этого года обошлись гражданам почти в 412 тысяч леев. За 9 месяцев Санду совершила 17 заграничных визитов. Это в два раза чаще, чем лидер Франции, и в 6 раз больше, чем глава Китая.

Стала известна дата окончательного выхода Молдовы из СНГ. Процедура завершится 8 февраля, и с 8 февраля официально Молдова уже не будет членом Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Кандидатов партии «Шанс» и других конкурентов, которые могли бы выйти в победители, ПАС сняла с местных выборов — таким образом убрав соперников.

В ноябре в Молдове прошли первый (5 ноября) и второй (19 ноября) туры местных выборов. ПАС с треском проиграла, набрав по всей Молдове только 30 процентов голосов избирателей победив в селах. Из 36 районных центов и крупных муниципий, таких, как Кишинев и Бельцы, ПАС встала у руля только в 6 районах, в остальных проиграла и выборы мэров, и не наберет большинства в советах.

9 ноября бывший адвокат президента Молдовы Майи Санду Николай Рошка подал в отставку с поста главы Конституционного суда Молдовы. Домника Маноле снова стала главой Конституционного суда Молдовы.

Глава Погранполиции Росиян Василой подал в отставку и осовбодил должность 8 ноября. Причина — инцидент в Кишиневском аэропорту, когда гражданину Азербайджана удалось сбежать, минуя пограничный контроль.

Декабрь

Президент Молдовы Майя Санду обратилась к парламенту с предложением инициировать «следующей осенью» референдум по европейской интеграции. Она также заявила, что будет баллотироваться на второй срок.

На пост главы Нацбанка Молдовы назначена гражданка Румынии (даже без гражданства Молдовы) Анка Драгу, которая не только богата — владеет несколькими квартирами в Бухаресте и загородными участками, — но и является старшим офицером Службы внешней разведки Румынии.

Эксперты Венецианской комиссии и ОБСЕ признали, что режим ПАС грубо нарушил закон в отношении партии ШОР.

Глава Минздрава (с купленным дипломом) заявила, что закрывает инфекционную больницу Тома Чорбэ в центре Кишинева. А лакомый участок земли (целый квартал на ул. Штефана чел Маре) продадут. Возможно, Бессарабской митрополии. Чтобы как-то прикрыть сделку по продаже земли, власти заявили, что «переселят» больницу им. Т. Чорбэ в кожвендиспансер в Костюженах.