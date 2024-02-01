Путин в четвертый раз приехал на выставку-форум «Россия»

Как ожидается, он осмотрит некоторые павильоны. В частности, президент уже посетил павильон Сбера. Кроме того, Путин выступит на съезде Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Еще одно мероприятие касается создаваемой в России сети современных межвузовских кампусов мирового уровня. Глава государства проведет по видеосвязи совещание по этой теме.
В предыдущий раз Путин приезжал на выставку-форум «Россия» в начале прошлой недели, когда в рамках Всероссийского семейного форума «Родные — любимые» проходила торжественная церемония открытия Года семьи.
Еще два раза президент был на ВДНХ в конце 2023 года. Так, в середине декабря он выступал с речью на съезде «Единой России», а за несколько недель до этого вручал премию «Волонтер года».
Тогда же Путин осматривал различные павильоны. В частности, он увидел экспозицию «Движения первых» и президентской платформы «Россия — страна возможностей», побывал в павильоне Минпромторга «Сделано НАМИ», инсталляции в котором рассказывают об успехах российской промышленности, а также в «Атоме», посвященном истории отечественной ядерной физики и атомного оружия.
Международная выставка-форум «Россия» — первое событие такого масштаба с советских времен. Задача мероприятия — демонстрация важнейших достижений страны в различных отраслях экономики, а также содействие дальнейшему международному сотрудничеству.