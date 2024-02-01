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Путин в четвертый раз приехал на выставку-форум «Россия»

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четвертый раз посещает выставку-форум «Россия» на ВДНХ.
Источник: РИА "Новости"

Как ожидается, он осмотрит некоторые павильоны. В частности, президент уже посетил павильон Сбера. Кроме того, Путин выступит на съезде Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Еще одно мероприятие касается создаваемой в России сети современных межвузовских кампусов мирового уровня. Глава государства проведет по видеосвязи совещание по этой теме.

В предыдущий раз Путин приезжал на выставку-форум «Россия» в начале прошлой недели, когда в рамках Всероссийского семейного форума «Родные — любимые» проходила торжественная церемония открытия Года семьи.

Еще два раза президент был на ВДНХ в конце 2023 года. Так, в середине декабря он выступал с речью на съезде «Единой России», а за несколько недель до этого вручал премию «Волонтер года».

Тогда же Путин осматривал различные павильоны. В частности, он увидел экспозицию «Движения первых» и президентской платформы «Россия — страна возможностей», побывал в павильоне Минпромторга «Сделано НАМИ», инсталляции в котором рассказывают об успехах российской промышленности, а также в «Атоме», посвященном истории отечественной ядерной физики и атомного оружия.

Международная выставка-форум «Россия» — первое событие такого масштаба с советских времен. Задача мероприятия — демонстрация важнейших достижений страны в различных отраслях экономики, а также содействие дальнейшему международному сотрудничеству.

Отдельные павильоны здесь есть у Сбера, ВЭБ.РФ, «Газпрома», VK, «Роснефти», «Сибура». Также работают музеи ВДНХ и павильоны СНГ. Помимо выставки проходят культурно-развлекательные и деловые мероприятия, концерты, различные образовательные проекты. ТАСС — генеральное информационное агентство форума.

Путин Владимир