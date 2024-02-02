Губернатор Техаса призвал Байдена равняться на Путина

25 января губернаторы-республиканцы от 25 штатов выступили в поддержку Эбботта и конституционного права Техаса на самооборону, обвинив Байдена в нежелании защищать американские границы от нелегальных иммигрантов. В тот же день вице-губернатор штата Техас Дэн Патрик заявил, что Байден должен «уйти с дороги» силовых органов Техаса и не мешать их усилиям по защите границы с Мексикой.