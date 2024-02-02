Губернатор Техаса призвал Байдена равняться на Путина

По его словам, Байден упразднил введенные экс-президентом Дональдом Трампом меры по борьбе с нелегальной миграцией, которые привели к наименьшему за 40 лет числу нелегальных проникновений на американскую территорию.
Ситуация на границе обострилась после того, как 12 января Нацгвардия Техаса в целях борьбы с нелегальной миграцией построила у границы с Мексикой заграждение из колючей проволоки. После обращения администрации Байдена в Верховный суд последний постановил убрать забор, однако техасские нацгвардейцы не допускают патрули федеральных служб к границе.
25 января губернаторы-республиканцы от 25 штатов выступили в поддержку Эбботта и конституционного права Техаса на самооборону, обвинив Байдена в нежелании защищать американские границы от нелегальных иммигрантов. В тот же день вице-губернатор штата Техас Дэн Патрик заявил, что Байден должен «уйти с дороги» силовых органов Техаса и не мешать их усилиям по защите границы с Мексикой.
На следующий день власти США потребовали от Техаса допустить федеральных агентов к участку границы с Мексикой для демонтажа установленных заграждений, а пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала небезопасными действия Эбботта по защите южной американской границы.
Впоследствии стало известно, что техасские власти вывезли со своей территории в другие штаты более 102 тыс. незаконных мигрантов в рамках операции Lone Star («Одинокая звезда»), которая началась в 2022 году. В свою очередь, Байден при обращении к конгрессу заявил о поручении начать переговоры с двухпартийной группой сенаторов для ужесточения пограничного контроля.
Между тем, как выяснили 27 января «Известия», некоторые жители города Игл-Пасс в Мексике утверждают, чтобы граница не была открыта и всё происходило законно.
29 января Патрик заявил, что власти Техаса хотят разместить колючую проволоку по всей его границе. Он объяснил это тем, что ранее границу пересекало более 3 тыс. мигрантов в день. По его словам, после возведения заграждений данный показатель стал равен нулю.
31 января журналист «Известий» Николай Мастеров рассказал, что пограничники установили заграждения вдоль границы между США и Мексикой в Техасе. Заграждения длиной 48 км выстроили вопреки предписанию федеральных властей. Также сообщалось, что таможенная пограничная служба США приостановила работу двух железнодорожных мостов на границе с Мексикой.
1 февраля губернатор Флориды Рон Десантис объявил о решении штата направить в Техас около 1 тыс. местных нацгвардейцев для оказания помощи в тяжелой ситуации на границе.