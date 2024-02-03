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Россия потребовала срочного рассмотрения ударов США по Сирии в СБ ООН

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Россия осуждает удары США по Сирии и Ираку и добивается срочного рассмотрения этой ситуации по линии Совбеза ООН, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, чьи слова приводятся на сайте ведомства.

«Решительно осуждаем новый вопиющий акт американо-британской агрессии против суверенных государств. Добиваемся срочного рассмотрения складывающейся ситуации по линии Совета Безопасности ООН», — подчеркнула она.

Дипломат назвала авиаудары с задействованием стратегических бомбардировщиков по территории Ирака и Сирии полным пренебрежением США нормами международного права.

Захарова также отметила, что участие в американских атаках ВВС Великобритании не должно создавать иллюзию «международной коалиции», а Лондону еще предстоит ответить за поддержку действий Вашингтона.

Практически беспрерывно нанося удары по объектам, как утверждается, проиранских группировок, Соединенные Штаты целенаправленно пытаются ввергнуть в конфликт крупнейшие страны региона, указала она.

По словам Захаровой, авиационная операция США в регионе, ставшая крупнейшей с 2003 года и «подаваемая (президентом США) Джо Байденом как “акт возмездия” за атаку с применением БПЛА неустановленного происхождения по американской базе в Иордании, не имеет оправданий».

«Попытки “играть мускулами” с прицелом повлиять на внутриполитические расклады в Америке, желание хоть как-то подправить провальный курс действующей американской администрации на международной арене в свете набирающей обороты президентской предвыборной кампании ведут к дальнейшей эскалации международной напряженности, еще больше подрывают позиции США в арабском мире», — заявила официальный представитель МИД РФ.

США, добавила она, не ищут и никогда не искали решений проблем в регионе, а «положение дел, когда хронические противоречия на Ближнем Востоке только усугубляются, Вашингтон всегда устраивало».

Минувшей ночью Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что в ответ на атаку по военной базе в Иордании американская авиация поразила не менее 85 объектов, принадлежащих силам иранского Корпуса стражей исламской революции и их союзникам в Ираке и Сирии, — командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников и другие цели.