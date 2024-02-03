Россия потребовала срочного рассмотрения ударов США по Сирии в СБ ООН

Минувшей ночью Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что в ответ на атаку по военной базе в Иордании американская авиация поразила не менее 85 объектов, принадлежащих силам иранского Корпуса стражей исламской революции и их союзникам в Ираке и Сирии, — командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников и другие цели.