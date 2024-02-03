Россия потребовала срочного рассмотрения ударов США по Сирии в СБ ООН

«Решительно осуждаем новый вопиющий акт американо-британской агрессии против суверенных государств. Добиваемся срочного рассмотрения складывающейся ситуации по линии Совета Безопасности ООН», — подчеркнула она.
Дипломат назвала авиаудары с задействованием стратегических бомбардировщиков по территории Ирака и Сирии полным пренебрежением США нормами международного права.
Захарова также отметила, что участие в американских атаках ВВС Великобритании не должно создавать иллюзию «международной коалиции», а Лондону еще предстоит ответить за поддержку действий Вашингтона.
Практически беспрерывно нанося удары по объектам, как утверждается, проиранских группировок, Соединенные Штаты целенаправленно пытаются ввергнуть в конфликт крупнейшие страны региона, указала она.
«Попытки “играть мускулами” с прицелом повлиять на внутриполитические расклады в Америке, желание хоть как-то подправить провальный курс действующей американской администрации на международной арене в свете набирающей обороты президентской предвыборной кампании ведут к дальнейшей эскалации международной напряженности, еще больше подрывают позиции США в арабском мире», — заявила официальный представитель МИД РФ.
США, добавила она, не ищут и никогда не искали решений проблем в регионе, а «положение дел, когда хронические противоречия на Ближнем Востоке только усугубляются, Вашингтон всегда устраивало».
Минувшей ночью Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что в ответ на атаку по военной базе в Иордании американская авиация поразила не менее 85 объектов, принадлежащих силам иранского Корпуса стражей исламской революции и их союзникам в Ираке и Сирии, — командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников и другие цели.