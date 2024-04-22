«Они принимают законопроект о финансировании Украины на $60 млрд, в то время как 70% американцев этого не хотят», — сказал Карлсон в ходе беседы, опубликованной на YouTube-канале PowerfulJRE.
Кроме того, считает он, власти США игнорируют проблемы собственных граждан и не обращают внимания на проблемы внутри страны. По словам Карлсона, он устал от заявлений американского президента Джо Байдена о защите демократии, потому что это не так.
20 апреля палата представителей конгресса США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине почти на $61 млрд, голосование прошло 311 голосами за и 112 против. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выделение США военной помощи Украине, Израилю и Тайваню усугубит мировые кризисные явления. По словам дипломата, финансирование Киева является спонсированием терроризма.
При этом 22 апреля в беседе с «Известиями» руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что американская помощь на $61 млрд станет последним шансом, который Запад даст режиму украинского президента Владимира Зеленского. Кроме того, эксперт указал, что за последние месяцы Киев получил более $200 млрд, однако это не помогло украинской армии.
Помимо этого, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что американский пакет помощи Украине почти на $61 млрд принципиально не изменит ситуацию в зоне спецоперации. По словам Пескова, выделенные средства приведут еще к большим потерям на Украине.
Также в этот день газета Politico спрогнозировала скорую победу России в конфликте на Украине, даже раньше, чем ее многие ожидают — возможно, даже до окончания срока полномочий Джо Байдена. По мнению аналитиков, все попытки НАТО сдержать РФ обречены на провал, так как Европа медленно наращивает производство оружия и боеприпасов.
Накануне конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала спикера палаты представителей Майка Джонсона покинуть свой пост после того, как он обеспечил принятие пакета помощи Украине в $61 млрд. Она подчеркнула, что своими действиями республиканец предал избирателей партии. Кроме того, политик предупредила, что если Джонсон сам не примет решение об отставке, то он будет отстранен.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.