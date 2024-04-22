Также в этот день газета Politico спрогнозировала скорую победу России в конфликте на Украине, даже раньше, чем ее многие ожидают — возможно, даже до окончания срока полномочий Джо Байдена. По мнению аналитиков, все попытки НАТО сдержать РФ обречены на провал, так как Европа медленно наращивает производство оружия и боеприпасов.