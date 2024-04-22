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Такер Карлсон осудил решение конгресса США выделить помощь Украине

Вашингтон выделяет Киеву финансовую помощь, несмотря на то что большинство американцев этого не одобряют. Такое заявление 19 апреля сделал американский журналист Такер Карлсон во время подкаста с телеведущим Джо Роганом.

Источник: AP 2023

«Они принимают законопроект о финансировании Украины на $60 млрд, в то время как 70% американцев этого не хотят», — сказал Карлсон в ходе беседы, опубликованной на YouTube-канале PowerfulJRE.

Кроме того, считает он, власти США игнорируют проблемы собственных граждан и не обращают внимания на проблемы внутри страны. По словам Карлсона, он устал от заявлений американского президента Джо Байдена о защите демократии, потому что это не так.

20 апреля палата представителей конгресса США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине почти на $61 млрд, голосование прошло 311 голосами за и 112 против. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выделение США военной помощи Украине, Израилю и Тайваню усугубит мировые кризисные явления. По словам дипломата, финансирование Киева является спонсированием терроризма.

При этом 22 апреля в беседе с «Известиями» руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что американская помощь на $61 млрд станет последним шансом, который Запад даст режиму украинского президента Владимира Зеленского. Кроме того, эксперт указал, что за последние месяцы Киев получил более $200 млрд, однако это не помогло украинской армии.

Помимо этого, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что американский пакет помощи Украине почти на $61 млрд принципиально не изменит ситуацию в зоне спецоперации. По словам Пескова, выделенные средства приведут еще к большим потерям на Украине.

Также в этот день газета Politico спрогнозировала скорую победу России в конфликте на Украине, даже раньше, чем ее многие ожидают — возможно, даже до окончания срока полномочий Джо Байдена. По мнению аналитиков, все попытки НАТО сдержать РФ обречены на провал, так как Европа медленно наращивает производство оружия и боеприпасов.

Накануне конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала спикера палаты представителей Майка Джонсона покинуть свой пост после того, как он обеспечил принятие пакета помощи Украине в $61 млрд. Она подчеркнула, что своими действиями республиканец предал избирателей партии. Кроме того, политик предупредила, что если Джонсон сам не примет решение об отставке, то он будет отстранен.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.