Посол Казахстана в РФ: контакты Астаны и Киева в военной сфере — это фейк

Это опять же обращение в адрес СМИ. Если два школьника подрались, никто этого не прочитает. Но если было написано, что девятиклассник-казах подрался с девятиклассником-русским, то это будет читаться. А хорошие новости мало кто читает. Была отличная новость — и я не заметил, что она где-то прошла, — что в Алма-Ате прошел форум ректоров Казахстана и России. Из России приехало более 50 делегаций, около 35 ректоров и 20 проректоров. Они обсуждали огромный комплекс вопросов и тем. Это же будущее образования, дети. Новость о том, что в России учатся больше 60 тыс. студентов из Казахстана, тоже не появляется. Казахстан — номер один в России по количеству иностранных студентов. А ведь сам факт того, что у нас 60 тыс. детей учатся в России, говорит о том, что у нас по крайней мере нет языкового барьера — дети приезжают, поступают. Это говорит о том, что в России хорошее образование. Хороших новостей много, но читают и акцентируют внимание на плохих.