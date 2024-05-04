Посол Казахстана в РФ: контакты Астаны и Киева в военной сфере — это фейк

Посол Казахстана в России Даурен Абаев, прибывший в российскую столицу в прошлом году, в интервью ТАСС опроверг появляющиеся в СМИ сообщения о якобы имеющих место контактах Астаны и Киева в оборонной сфере. Он также развенчал миф о русофобии в Казахстане и подчеркнул, что Москва и Астана — союзники, между которыми налажено взаимопонимание на самом высоком политическом уровне.
— Господин посол, спасибо большое, что нашли время для беседы с нами, спасибо, что принимаете в посольстве. Позвольте начать интервью с вопроса о том, каковы планы по контактам между лидерами России и Казахстана в этом году? В ноябре прошлого года состоялся визит в Казахстан президента РФ Владимира Путина, ожидается ли ответный официальный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию и в какие сроки? Кто возглавит делегацию Казахстана на ПМЭФ в этом году, кто войдет в эту делегацию?
— Встречи между нашими президентами проходят достаточно регулярно. После визита Владимира Путина в Казахстан в октябре наши президенты встречались уже два раза — на саммитах ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге и в феврале в Казани на Играх будущего.
Кроме того, мы собираемся в Уфу, где пройдет Межрегиональный форум между Казахстаном и Россией. Повестка достаточно насыщенная на этот год. Полагаю, состоится еще несколько встреч президентов наших стран.
Относительно Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сейчас точный ответ я дать не могу, но мы ежегодно принимаем участие на самом высоком уровне, и этот год, я думаю, не будет исключением. ПМЭФ остается достаточно весомой экономической площадкой, известной по всему миру. Поэтому Казахстан будет представлен.
— За последние месяцы, даже в последние дни в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что Минобороны Казахстана якобы обсуждало с Украиной возможные поставки военной продукции. Минобороны Казахстана опровергло эти сообщения. Есть ли у таких слухов какие-нибудь основания? Откуда, на ваш взгляд, они могут появляться?
— Вы правильно сказали — слухи. Надо к ним так и относиться — как к слухам, как к фейкам, как к непроверенной информации. Но, к сожалению, нам надо это разделить на две большие части. Первая часть — это в целом все, что касается фейков, огромного потока непроверенной информации. Я считаю, у людей должна вырабатываться так называемая цифровая гигиена, должен быть какой-то внутренний ценз, который будет отбрасывать все, что не нужно, всю шелуху и оставлять то, что важно и необходимо.
Относительно Казахстана, к сожалению, да, мы периодически сталкиваемся с так называемыми фейками, мифами определенного рода, которые, к сожалению, влияют на общественное мнение. Идет достаточно негативный поток информации, рано или поздно в подкорке что-то будет оставаться. Я призываю всех не верить слухам, не верить различным мифам. Казахстан и Россия — это союзники. Наши отношения носят союзнический характер. Есть очень хорошее взаимопонимание на самом высоком политическом уровне. Все остальное надо всегда проверять.
На эту тему можно долго рассуждать. Как посла Республики Казахстан в России меня очень смущают некоторые фейки о том, к примеру, что в Казахстане есть русофобия. Это миф. Он потихоньку начинает распространяться в каких-то анонимных Telegram-каналах. Это абсолютная чушь. Никакой русофобии в Казахстане нет. В Казахстане проживает около 3 млн этнических русских — наших русских, наших граждан. Представьте себе, если бы была какая-то русофобия. Этого нет и быть не может. Почему? Потому что у нас есть общая история, есть схожий менталитет, в какой-то степени даже культурный код схожий.
Это опять же обращение в адрес СМИ. Если два школьника подрались, никто этого не прочитает. Но если было написано, что девятиклассник-казах подрался с девятиклассником-русским, то это будет читаться. А хорошие новости мало кто читает. Была отличная новость — и я не заметил, что она где-то прошла, — что в Алма-Ате прошел форум ректоров Казахстана и России. Из России приехало более 50 делегаций, около 35 ректоров и 20 проректоров. Они обсуждали огромный комплекс вопросов и тем. Это же будущее образования, дети. Новость о том, что в России учатся больше 60 тыс. студентов из Казахстана, тоже не появляется. Казахстан — номер один в России по количеству иностранных студентов. А ведь сам факт того, что у нас 60 тыс. детей учатся в России, говорит о том, что у нас по крайней мере нет языкового барьера — дети приезжают, поступают. Это говорит о том, что в России хорошее образование. Хороших новостей много, но читают и акцентируют внимание на плохих.
— То есть ни в военной, ни в оборонной сферах никаких контактов между Астаной и Киевом нет?
— Нет. Этот фейк, который мы сразу опровергли, успел распространиться, и даже достаточно серьезные издания его перепечатали, не проверив. В нашем посольстве мы очень оперативно реагируем на все фейки. Если у вас возникнут вопросы, вы можете нам позвонить и оперативно получите самую точную информацию.
— Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее выступил с инициативой проведения контактов между Арменией и Азербайджаном в Казахстане для урегулирования спорных моментов между ними. А возможно ли участие Казахстана в каких-либо посреднических усилиях по урегулированию конфликта на Украине? Может ли Астана стать площадкой для такой работы?
— Безусловно, Казахстан всегда готов помогать по всем процессам, которые касаются мира. Это не только Россия и Украина, но и Армения и Азербайджан, по сирийской проблематике, по иранской проблематике. Громко, наверное, сказано — быть посредниками, но предоставить площадку, создать какие-то условия, безусловно, мы готовы.
Более того, вы знаете, сейчас много различных инициатив, и есть четкое понимание того, что без участия России эти процессы невозможны. Конечно же, мнение России надо всегда учитывать в этих процессах. Безусловно, мы готовы быть, как я говорю, не посредниками, но предоставить площадку, создать какие-то условия.
Очень важно начать разговаривать. Даже если переговоры — я имею сейчас в виду не Россию и Украину, а в целом любой конфликт — очень важно начать просто разговаривать, это первый шаг, когда люди начинают к какому-то пониманию приходить. Если вообще не говорить, то это худшее, что может быть.
Казахстан твердо придерживается, и об этом неоднократно говорил президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, принципов международного права и осуществления всех процессов в рамках Устава ООН. Наша позиция предельно ясна.
— Когда вы сказали про различные инициативы относительно конфликта на Украине, вы имели в виду и так называемую инициативу швейцарской конференции?
— Да, в том числе. Есть достаточно много инициатив. Но здесь надо учитывать несколько моментов. Безусловно, должна участвовать Россия в этих процессах. Я не имею в виду Швейцарию. В целом без мнения России, наверное, будет очень сложно, даже невозможно прийти к какому-то соглашению. Естественно, надо начать разговаривать.
— Украина не пыталась приглашать Казахстан на эту конференцию?
— Насколько я знаю, Казахстану такого приглашения еще не поступало.
— Идут ли какие-то контакты с Росатомом относительно планов строительства АЭС в Казахстане? Когда примерно можно ожидать решения, кто выступит подрядчиком при строительстве АЭС, ведь, как известно, на эту роль претендуют и компании из других стран? Насколько я знаю, вопрос о строительстве АЭС должен решаться на референдуме, есть ли какие-то сроки его проведения?
— Еще в своей предвыборной платформе наш президент твердо заявил, что любые стратегически важные вопросы, чувствительные вопросы будут решаться на референдуме, то есть надо учитывать мнение народа. Это его твердая позиция, и, я думаю, народ Казахстана это оценивает положительно.
Мы не просто так выносим это на референдум. В Казахстане относительно атомной энергетики есть определенные фобии. На территории Казахстана долгое время располагался Семипалатинский ядерный полигон, и он оставил большой шрам в истории и на теле республики. До сих пор ощущаются последствия этих взрывов.
Поэтому для нас в Казахстане это чувствительный вопрос. Если народ Казахстана поддержит эти процессы, они будут сразу после референдума.
Хотя мы твердо понимаем, что мы уже становимся энергодефицитной страной. Экономика Казахстана растет. Есть также понимание так называемой углеродной нейтральности. Но в то же время народ Казахстана должен сам принять решение.
Но Росатом — это, безусловно, один из лидеров в этой сфере, поэтому, если будет принято такое решение, Росатом в шорт-листе всегда будет.
— Известны ли сроки проведения референдума?
— Нет. Возможно, в конце этого года.
— Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер анонсировал подписание новых контрактов в газовой сфере, прежде всего по поставкам газа транзитом через Казахстан в Узбекистан. На какие объемы поставок планируется выйти по итогам? Каковы планы по транзиту российского газа в Китай? Планирует ли Казахстан закупать газ у России для собственного пользования?
— С осени прошлого года у нас работает очень хороший проект — по Казахстану идет газ в сторону Узбекистана, — который был осуществлен буквально за два-три месяца. Мы действительно нуждаемся в газе. Казахстан будет использовать территорию своей страны для транзита. Мы хотим максимально извлечь выгоду из своего транзитного потенциала. Дорожная карта подписана. Речь идет о 35 млрд кубометров газа, которые будут поставляться в Китай. Это позволит газифицировать восточные и северо-восточные регионы Казахстана. Поэтому мы приветствуем все эти договоренности и будем рады, чтобы эти проекты осуществились.
Казахстан растет — и экономика, и население. Я думаю, что газ, безусловно, будет необходим.
— Речь идет именно о покупке российского газа?
— В том числе. Мы будем заниматься не только транзитом, но и для нужд населения тоже будем закупать газ. Сейчас как раз идет? переговорный процесс о цене, вот эти все детали, но в целом дорожная карта подписана, желание есть, понимание есть, остались кое-какие детали.
— Обсуждается ли сейчас с Роскосмосом возможность отправки на МКС космонавта из Казахстана? Когда может быть реализован такой проект?
— Контакты с Роскосмосом у нас, безусловно, есть. У нас есть большая совместная работа по Байконуру. Отправка следующего казахстанского космонавта всегда стоит на повестке. На МКС сейчас ведутся определенные исследовательские работы. Безусловно, если договоренности будут, мы всегда найдем казахстанского космонавта, который с удовольствием полетит.
Для Казахстана это всегда событие. Все три наших космонавта, которые летали, — это наши герои. Байконур — это наш бренд, который известен по всему миру. Насколько я знаю, огромное количество туристов, в том числе иностранных, готовы приезжать на запуск ракеты.
Здесь тоже большое поле для деятельности. Если людям со всего мира интересно посмотреть, как взлетает ракета, почему бы не дать такую возможность.
— Если говорить о туризме, обсуждается ли открытие новых авиамаршрутов между Казахстаном и Россией?
— У нас сейчас около семи авиакомпаний летают между Казахстаном и Россией, более 100 рейсов в неделю, 20 направлений. Представьте, какой взаимный интерес друг к другу у граждан Казахстана и России. Только весной этого года открылся рейс Новосибирск — Астана, открылся рейс Иркутск — Астана, в Алма-Ату, Минеральные Воды — Астана, начнет летать рейс из Санкт-Петербурга. Авиакомпании не летали бы, если бы не было спроса.
Взаимный туристический поток тоже растет, и цифры это показывают. Это хорошо не только для экономики, а для понимания того, что происходит. Если люди приехали в Казахстан, обратно они возвращаются уже другими людьми, в том смысле, что мнение о Казахстане у них всегда положительное. Не секрет, что в Казахстан прибыло достаточно много российских граждан — и как туристов, и как релокантов. Большая часть из них уехала дальше, но те, кто остался, всегда с положительными эмоциями вспоминают Казахстан.
Во всех кафе и ресторанах можно спокойно обращаться и на казахском, и на русском, и даже на английском языке. Все понимают, все разговаривают на русском языке. Более того, я думаю, по чистоте русского языка в Казахстане ситуация гораздо лучше, чем во многих странах.