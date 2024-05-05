Чего ждать от первого за пять лет европейского турне Си Цзиньпина

На переговорах с Макроном и фон дер Ляйен Си Цзиньпин, скорее всего, также попытается прощупать общую политическую стратегию Евросоюза. По словам заместителя директора ИМЭМО РАН, китаиста Александра Ломанова, уверенность в стратегической автономии Европы от США — один из базовых постулатов китайской внешней политики. «В Пекине верят, что Евросоюз и в особенности Франция не управляются из США, что у них есть свои интересы и их можно обсуждать. Именно поэтому выбор страны для визита пал на Францию, а не на Германию или другую страну Европы, обладающую меньшей стратегической автономией», — отметил эксперт в беседе с РБК.