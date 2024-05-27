Лавров объяснил идею исключить «Талибан» из запрещенных организаций

Среди условий признания правительства «Талибана» «мировым сообществом» Кабулов называл «этнополитическую инклюзивность правительства», то есть включение в него не только талибов, а также соблюдение базовых прав человека, в первую очередь в отношении женщин. При этом в марте лидер талибов Хайбатулла Ахундзада объявил, что в стране вернутся к публичной порке женщин и забиванию насмерть камнями за измену. Лавров также отмечал, что талибам нужно решить разногласие с Фронтом национального сопротивления, который действует на севере страны.