Что значит решение Трампа назначить «ястребов» в Госдеп и Белый дом

Что известно про Рубио
Марко Рубио родился 28 мая 1971 года в Майами в семье кубинских иммигрантов, перебравшихся в США еще в годы правления Фульхенсио Батисты (Рубио утверждал, что они бежали после прихода к власти Фиделя Кастро). В 1993 году Рубио получил степень бакалавра по политологии в университете Флориды, а в 1996 году с отличием окончил юрфак Университета Майами. Политикой он увлекся еще в студенческие годы и в 2000 году был впервые избран в палату представителей штата Флорида. С 2006 по 2008 год Рубио был ее спикером, а затем пошел преподавать во Флоридский международный университет.
На промежуточных выборах 2010 года Рубио был впервые избран сенатором от Флориды. Поддержку ему оказало консервативное популистское «Движение чаепития» (Tea Party — одновременно отсылка к Бостонскому чаепитию и акроним Taxed Enough Already: «Налогов и так достаточно»), которое критиковало тогдашнего президента США Барака Обаму за высокие налоги, а также за чрезмерное вмешательство правительства в экономику, граничащее с социализмом — представители движения даже придумали термин «обаммунизм». В 2016 и 2022 годах Рубио успешно переизбирался в сенат.
Рубио в прошлом критиковал Дональда Трампа (как и избранный вице-президент Джей Ди Вэнс). На выборах 2016 года конгрессмен выдвигался в кандидаты в президенты США от Республиканской партии и в ходе праймериз называл Трампа «мошенником» и «самым вульгарным человеком, когда-либо претендовавшим на пост президента» (в ответ Трамп обозвал его «маленьким Марко»). Когда Рубио уступил Трампу на праймериз в «домашней» для обоих Флориде, он снял свою кандидатуру. Через несколько лет сенатор стал одним из ярых сторонников Трампа. «Давая голос рядовым американцам, президент Трамп не просто изменил нашу партию — он вдохновил целое движение, — сказал Рубио на предвыборном митинге в июле 2024 года. — Нет ничего опасного или вызывающего разногласия в том, чтобы ставить американцев на первое место».
Рубио состоял сразу в двух сенатских комитетах — по разведке и по международным отношениям. В этом качестве он запомнился довольно жесткими высказываниями в адрес властей Кубы и Венесуэлы, за что журналисты The New York Times назвали его «фактическим госсекретарем по делам Латинской Америки». В частности, Рубио поддерживал протесты на Кубе и убеждал Трампа свергнуть венесуэльского президента Николаса Мадуро. «Он [Мадуро] затеял битву, в которой ему не победить, — заявил сенатор изданию в 2019 году. — Это всего лишь вопрос времени. Единственное, чего мы не знаем, — это сколько времени это займет и будет ли это мирным или кровавым».
The New York Times первой сообщила о том, что Трамп остановил свой выбор на кандидатуре Рубио в качестве госсекретаря. Впоследствии эту информацию подтвердили CNN, The Wall Street Journal и другие издания. Собеседник NBC News заявил, что среди всех претендентов на пост госсекретаря США Рубио был «наименее MAGA» (Make America Great Again: «Сделаем Америку снова великой» — неизменный предвыборный лозунг Трампа). NPR отмечает, что 53-летний политик станет первым латиноамериканцем на посту госсекретаря США.
Что известно про Уолтца
Майк Уолтц родился 31 января 1974 года в Бойнтон-Бич, штат Флорида, но вырос в Джексонвилле. Его воспитывала мать-одиночка. Отец и дед Уолтца служили в военно-морских силах США, и он пошел по их стопам. Окончив Военный институт Вирджинии с отличием, Уолтц прослужил 27 лет в армии и Национальной гвардии США.
Закончив армейскую школу рейнджеров, он был зачислен в элитный спецназ «Зеленые береты» и участвовал в боевых миссиях на Ближнем Востоке, в Афганистане и Африке, за что был удостоен четырех Бронзовых звезд — четвертой по значимости военной награды США. Во время службы в Афганистане Уолтц отвечал за поиски дезертира Боу Бергдала, попавшего в плен к «Талибану» (запрещенная в России террористическая организация), и впоследствии критиковал администрацию Обамы за то, что та преподносила обмен Бергдала на пятерых заключенных Гуантанамо как достижение.
После военной службы Уолтц пошел на государственную: в администрации Джорджа Буша-младшего он занимал должность директора по политике при министрах обороны Дональде Рамсфелде и Роберте Гейтсе, а также был советником вице-президента Дика Чейни по контртерроризму.
Затем Уолтц ушел в частный сектор и в 2010 году стал сооснователем Metis Solutions, компании-подрядчика в оборонном секторе, которая оказывала услуги по «стратегическому анализу, разведывательной поддержке и обучению» спецназовцев в Афганистане, сообщает The Intercept. У компании были офисы в Арлингтоне (там расположен Пентагон), Тампе, Абу-Даби и Кабуле. В ноябре 2020 года один из крупнейших подрядчиков американского правительства Pacific Architects and Engineers приобрела Metis Solutions за $92 млн, сам Уолтц заработал на сделке до $26 млн.
В 2018 году Уолтц был впервые избран в палату представителей от Флориды — он сменил Рона Десантиса, ставшего губернатором штата; Уолтц состоял в трех комитетах — по вооруженным силам, разведке и международным делам, а также состоял в республиканской рабочей группе по Китаю. Он первым среди конгрессменов призвал бойкотировать Олимпийские игры 2022 года в Пекине и утверждал, что китайское правительство «внедряет» своих граждан в американские учебные заведения для шпионажа и кражи научных достижений.
Уолтц также критиковал Байдена за вывод войск из Афганистана и допускал возвращение туда американского контингента. «Прямо сейчас, сегодня, за нашими афганскими союзниками ведется охота. Они все еще расплачиваются, и будущим американским солдатам придется вернуться и навести порядок в этом беспорядке, как нам пришлось поступить с Ираком из-за решений администрации Обамы», — заявил он на сенатских слушаниях в июле 2023 года.
О назначении Уолтца на пост советника Трампа было официально объявлено вечером 12 ноября.
Как они относятся к России, Украине и Китаю
И Уолтц, и Рубио, несмотря на в целом «ястребиные» взгляды, разделяют усталость Трампа — и большей части республиканского истеблишмента — от конфликта на Украине. Рубио неоднократно выступал за запуск мирных переговоров и отказ от попыток вернуть Украине утраченные территории. Он также был одним из 15 сенаторов-республиканцев, в апреле проголосовавших против выделения Киеву военной помощи в размере $95 млрд. «Я не на стороне России, но, к сожалению, реальность такова, что война на Украине закончится только путем переговоров», — пояснял он в сентябрьском интервью NBC свою позицию. Шестого ноября, на следующий день после президентских выборов, Рубио заявил, что конфликт зашел в тупик, а на восстановление Украины «уйдет 100 лет».
При этом Уолтц предлагает использовать для урегулирования конфликта экономическое давление на Москву. В интервью NPR накануне выборов он заявил, что первым шагом на пути к мирному урегулированию должно стать введение «реальных санкций против российского энергетического сектора», отметив, что с началом боевых действий доходы Москвы от продажи нефти только увеличились. «Россия — это, по сути, бензоколонка с ядерным оружием… А если добавить [к санкциям] высвобождение нашей энергетики, отмену запрета на [экспорт] СПГ, то ее экономика и военная машина очень быстро ослабнут, — заявил он радиостанции. — Я думаю, это заставит Путина сесть за стол переговоров. У нас есть рычаги давления, например “снятие наручников” с дальнобойного оружия, которое мы также предоставили Украине. И, конечно, я думаю, у нас есть много рычагов давления на Зеленского, чтобы заставить его сесть за стол переговоров».
Уолтц и Рубио также разделяют довольно воинственную позицию по Китаю. Как заместитель председателя сенатского комитета по разведке Рубио уделял большое внимание «китайской угрозе» и в 2022 году заявил, что именно она — а не изменение климата, пандемия или борьба за социальное равенство — определит нынешнее столетие. «Самой большой геополитической ошибкой последней четверти века была наивная, широко распространенная вера представителей обеих партий в то, что свободная торговля и глобализация сами по себе могут изменить все это и, в частности, могут изменить сам [Китай]», — сказал тогда он.
В 2020 году Рубио вместе с пятью другими конгрессменами попал под китайские санкции за поддержку протестов в Гонконге; после его назначения Пекину, вероятно, придется их снять, полагает CNN. «Для Китая назначение Рубио хуже, чем было бы возвращение Помпео», — заявил телеканалу бывший сотрудник первой администрации Трампа. Уолтц также считается одним из главных «ястребов» по Китаю в американском конгрессе — он и прежде заявлял, что США находятся в состоянии холодной войны с Коммунистической партией Китая.
При этом для Израиля назначение Уолтца и Рубио на ключевые внешнеполитические должности, равно как и выдвижение произраильской конгрессвумен Элиз Стефаник на пост постоянного представителя США при ООН — это хорошие новости. Рубио неоднократно выступал в поддержку Израиля в войне в секторе Газа и критиковал Байдена за стремление «угодить своему антиизраильскому, антисемитскому электорату». В колонке для The Economist, написанной в соавторстве с политологом Мэтью Кренигом, Уолтц утверждал, что следующая администрация США должна «позволить Израилю закончить работу» и «быстро покончить» с ХАМАС. «Они должны предложить надежное военное решение, чтобы дать понять иранцам, что Америка не позволит им создать ядерное оружие, и возобновить кампанию дипломатического и экономического давления, чтобы остановить их и ограничить поддержку ими террористических прокси», — говорится в материале, опубликованном 2 ноября.
Несмотря на то что в годы первого президентства Трампа Рубио выступил соавтором законопроекта, усложнившего выход США из НАТО (для этого теперь необходима поддержка двух третей сената), в последнее время конгрессмен стал вторить призывам 45-го президента США сократить военные расходы на оборону Европы. «В XXI веке Европа должна играть ведущую роль на своем континенте. Германия, Франция и Великобритания более чем способны регулировать свои отношения с воюющей ядерной державой на востоке (Россией. — РБК)», — написал он в статье для American Conservative. Схожую точку зрения выражал и Уолтц.
Впрочем, рассуждая о долгосрочных последствиях назначений Рубио и Уолтца, важно помнить, что в первое президентство Трампа чиновники подолгу не задерживались на своих должностях. За четыре года в Белом доме республиканец сменил двух государственных секретарей и четырех советников по нацбезопасности (без учета врио, занимавших эти посты до утверждения конгрессом кандидатур Трампа).
Своего первого госсекретаря Рекса Тиллерсона Трамп скандально уволил постом в Twitter в марте 2018 года. Официальный представитель Госдепартамента заявил, что главу ведомства не предупредили заранее и он узнал о своем увольнении из социальных сетей; в тот же день уволили и его. Трамп впоследствии объяснял свой шаг отсутствием «химии» во взаимоотношениях с госсекретарем, при этом СМИ писали, что несколькими месяцами ранее Тиллерсон назвал своего начальника «придурком». Сменивший его Майк Помпео возглавлял Госдепартамент все оставшееся президентство Трампа, но в новую администрацию республиканца он не войдет.
С советниками Трампа по нацбезопасности ситуация обстояла ничуть не лучше. Первый, Майкл Флинн, покинул свою должность спустя 22 дня после назначения из-за всплывшей информации о его беседах с послом России Сергеем Кисляком. Герберт Макмастер продержался чуть больше года и был уволен после слов о «неопровержимом» вмешательстве России в выборы 2016 года. Следующий советник по нацбезопасности, Джон Болтон, пробыл на этом посту около полутора лет, но тоже покинул свою должность из-за фундаментальных разногласий по подходам к Ирану, Северной Корее и Афганистану (Трамп написал в Twitter, что уволил Болтона; тот заявил, что ушел в отставку по собственному желанию). Сменивший его Роберт О’Брайен занимал должность советника по нацбезопасности до окончания президентства Трампа и после победы республиканца на выборах 2024 года рассматривался как один из претендентов на пост государственного секретаря.
Макмастер и Болтон выпустили мемуары о своей работе в Белом доме с критикой Трампа.