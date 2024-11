Что значит решение Трампа назначить «ястребов» в Госдеп и Белый дом

The New York Times первой сообщила о том, что Трамп остановил свой выбор на кандидатуре Рубио в качестве госсекретаря. Впоследствии эту информацию подтвердили CNN, The Wall Street Journal и другие издания. Собеседник NBC News заявил, что среди всех претендентов на пост госсекретаря США Рубио был «наименее MAGA» (Make America Great Again: «Сделаем Америку снова великой» — неизменный предвыборный лозунг Трампа). NPR отмечает, что 53-летний политик станет первым латиноамериканцем на посту госсекретаря США.