Что значит решение Трампа назначить «ястребов» в Госдеп и Белый дом

При этом Уолтц предлагает использовать для урегулирования конфликта экономическое давление на Москву. В интервью NPR накануне выборов он заявил, что первым шагом на пути к мирному урегулированию должно стать введение «реальных санкций против российского энергетического сектора», отметив, что с началом боевых действий доходы Москвы от продажи нефти только увеличились. «Россия — это, по сути, бензоколонка с ядерным оружием… А если добавить [к санкциям] высвобождение нашей энергетики, отмену запрета на [экспорт] СПГ, то ее экономика и военная машина очень быстро ослабнут, — заявил он радиостанции. — Я думаю, это заставит Путина сесть за стол переговоров. У нас есть рычаги давления, например “снятие наручников” с дальнобойного оружия, которое мы также предоставили Украине. И, конечно, я думаю, у нас есть много рычагов давления на Зеленского, чтобы заставить его сесть за стол переговоров».