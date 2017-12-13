Что искали россияне в 2017 году: самые популярные поисковые запросы

Чем запомнится вам уходящий год? Кто-то с замиранием сердца следил за жеребьевкой Чемпионата мира по футболу, кто-то смотрел рэп-баттлы, майнил биткоины или крутил спиннер. Поиск Google знает об этом все. В компании даже сделали на основе выборки видео, а рэперы из группы «Каста» написали к нему саундтрек!