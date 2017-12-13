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15:32 (мск)

Что искали россияне в 2017 году: самые популярные поисковые запросы

Компания Google опубликовала список самых главных трендов 2017 года, а также событий и людей, которые возглавили топ интернет-запросов пользователей. Ну, и не обошлось без баттлов, мемов и всего такого…

Чем запомнится вам уходящий год? Кто-то с замиранием сердца следил за жеребьевкой Чемпионата мира по футболу, кто-то смотрел рэп-баттлы, майнил биткоины или крутил спиннер. Поиск Google знает об этом все. В компании даже сделали на основе выборки видео, а рэперы из группы «Каста» написали к нему саундтрек!

Во время загрузки произошла ошибка.

Основные тренды года.

Топ-10 самых быстрорастущих запросов в категории «События и явления года»:

1. Жеребьевка Чемпионата мира по футболу 2018
2. Чемпионат мира по хоккею 2017
3. Кубок конфедераций
4. Спиннер
5. iPhone 8
6. Бой Макгрегора и Мейвезера
7. Биткоин
8. Теракт в Санкт-Петербурге
9. Оскар
10. Ураган в Москве.

Топ-10 самых быстрорастущих запросов в категории «Рэп-исполнители года»:

1. Oxxxymiron
2. Face
3. Гнойный
4. Хаски
5. Фараон
6. Shot
7. Мияги
8. Раскольников
9. Дизастер
10. Lil Peep

Топ-10 самых быстрорастущих запросов в категории «Мемы года»:

1. Ждун
2. Это фиаско, братан
3. На донышке
4. Вжух
5. Чевапчичи
6. Roll Safe
7. Дороу
8. Агутин
9. Спанч Боб
10. Кусь.

Топ-10 самых быстрорастущих запросов в категории «Что такое?»:

1. Хайп
2. Спиннер
3. Фиаско
4. Лобогрейка
5. Антикитерский механизм
6. Эщкере
7. Гомеопатия
8. Мем
9. Биткоин
10. Майнинг

Топ-10 самых быстрорастущих запросов в категории «Как начать?»:

1. Майнить
2. Свой бизнес
3. Худеть
4. Ремонт
5. Трансляцию в Instagram
6. Трансляцию во «ВКонтакте»
7. Учить английский
8. Новую жизнь
9. Правильно бегать
10. Разговор с девушкой.

По данным поисковика «Яндекс», который также опубликовал свою статистику, Топ-10 самых популярных вещей и явлений в 2017 году выглядит так:

1. Криптовалюта
2. Спиннер
3. iPhone X
4. Samsung Galaxy S8
5. iPhone 8
6. Голосовой помощник «Алиса»
7. Рэп-баттлы
8. Новая Nokia 3310
9. Блокчейн
10. Новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей.

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