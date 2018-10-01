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13:23 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Чем знаменита 100-летняя узкоколейка на Тайване (фото)

Здесь можно увидеть 50 туннелей, 77 деревянных мостов и старинные паровозы.

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В горном районе Алишань на Тайване до сих пор существует 86-километровая сеть железных дорог узкой колеи, построенная больше ста лет назад.

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Алишаньскую Лесную железную дорогу создали японцы в 1912 году для лесозаготовок — край был знаменит своими кипарисами. Первой машиной, запущенной на узкоколейке, стал паровоз системы Шея, изобретенный в 1877 году специально для перевозки леса.

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В 1918 году по Алишаньской железной дороге пустили пассажирские вагоны. С годами паровозы дополнили тепловозами.

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Почти 60 лет узкоколейка оставалась главным транспортом в регионе. Но затем, в 1982 году, было завершено строительство Алишаньской автомагистрали, и большинство пассажиров пересели на автобусы.

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Мосты и тоннели узкоколейки давно не ремонтировались и начинали рушиться. С 1980-х по 2000-е годы произошло несколько несчастных случаев с десятками жертв. В 2009 году железная дорога серьезно пострадала из-за оползней после тайфуна Моракот и была закрыта.

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В наше время Лесная железная дорога стала туристической достопримечательностью. Здесь можно увидеть 50 туннелей, 77 деревянных мостов, старинные вагоны и паровозы. Туристов катают на небольших и безопасных участках железной дороги. Иногда на линию даже выпускают старинный паровоз.

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Правительство Тайваня надеется, что узкоколейка станет одним из объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, однако существует серьезное препятствие — Тайвань не является членом ООН.

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