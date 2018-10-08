В Испании построили 42 «замка» из людей (видео)
Зрелищная традиция собирает тысячи зрителей со всей страны.
Зрелищная традиция собирает тысячи зрителей со всей страны.
42 команды собрались в испанском городе Таррагона, чтобы состязаться в строительстве кастелей — башен из человеческих фигур.
Древняя каталонская традиция восходит еще к ритуальным танцам. Она внесена в Список нематериального культурного наследию ЮНЕСКО.
Цель соревнования — построить самую высокую башню из людей. Никто из команды не должен упасть, иначе она выбывает из соревнования. Приз победителям в этом году составил 16 тысяч евро.
Фестиваль в Таррагоне проходит впервые после неудачного референдума за независимость Каталонии, который состоялся 1 октября 2017 года. Власти Испании рассматривают его как незаконный.
За неделю до конкурса, в годовщину референдума, по всей Каталонии состоялись акции протеста сторонников независимости. Были попытки перекрыть дороги и прорваться к региональному парламенту в Барселоне.
Традиция «человеческих замков» официально не связана с политическим движением. Тем не менее на арене конкурса развернули гигантский флаг и спели национальный гимн Каталонии Els Segadors («Жнецы»).
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