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14:23 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В Испании построили 42 «замка» из людей (видео)

Зрелищная традиция собирает тысячи зрителей со всей страны.

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42 команды собрались в испанском городе Таррагона, чтобы состязаться в строительстве кастелей — башен из человеческих фигур.

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Древняя каталонская традиция восходит еще к ритуальным танцам. Она внесена в Список нематериального культурного наследию ЮНЕСКО.

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Цель соревнования — построить самую высокую башню из людей. Никто из команды не должен упасть, иначе она выбывает из соревнования. Приз победителям в этом году составил 16 тысяч евро.

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Фестиваль в Таррагоне проходит впервые после неудачного референдума за независимость Каталонии, который состоялся 1 октября 2017 года. Власти Испании рассматривают его как незаконный. Из-за столкновений с полицией после референдума пострадало более 900 человек.

За неделю до конкурса, в годовщину референдума, по всей Каталонии состоялись акции протеста сторонников независимости. Были попытки перекрыть дороги и прорваться к региональному парламенту в Барселоне.

Традиция «человеческих замков» официально не связана с политическим движением. Тем не менее на арене конкурса развернули гигантский флаг и спели национальный гимн Каталонии Els Segadors («Жнецы»).

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