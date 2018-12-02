Ангелу Меркель заметили в аргентинском стейк-хаусе (видео)

Первые лица государства нечасто ужинают с «простыми смертными», но канцлер Германии Ангела Меркель позволила себе такой отдых после саммита G20 в Буэнос-Айресе.
Саммит «Большой двадцатки» прошел в столице Аргентины в пятницу и субботу. Субботним вечером после ряда напряженных встреч Меркель посетила достопримечательности района Реколета и заехала в популярный стэйк-хаус Don Julio.
Канцлер попробовала традиционное мясо по-аргентински и сфотографировалась с поварами заведения. Посетители стейк-хауса не стесняясь снимали Меркель на телефоны.
Как ранее сообщили информагентства, Ангела Меркель добиралась на саммит с приключениями. Самолет Airbus A340 «Конрад Аденауэр» с немецкой делегацией совершил незапланированную посадку в Кельне из-за технической неисправности. В итоге Меркель вылетала в Аргентину рейсовым самолетом из Мадрида. Из-за задержки она пропустила открытие саммита и ряд двусторонних встреч.