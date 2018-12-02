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15:51 (мск), источник: Mail Новости

Ангелу Меркель заметили в аргентинском стейк-хаусе (видео)

Она попробовала местные блюда и сфотографировалась с поварами заведения.

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Первые лица государства нечасто ужинают с «простыми смертными», но канцлер Германии Ангела Меркель позволила себе такой отдых после саммита G20 в Буэнос-Айресе.

Саммит «Большой двадцатки» прошел в столице Аргентины в пятницу и субботу. Субботним вечером после ряда напряженных встреч Меркель посетила достопримечательности района Реколета и заехала в популярный стэйк-хаус Don Julio.

Канцлер попробовала традиционное мясо по-аргентински и сфотографировалась с поварами заведения. Посетители стейк-хауса не стесняясь снимали Меркель на телефоны.

Как ранее сообщили информагентства, Ангела Меркель добиралась на саммит с приключениями. Самолет Airbus A340 «Конрад Аденауэр» с немецкой делегацией совершил незапланированную посадку в Кельне из-за технической неисправности. В итоге Меркель вылетала в Аргентину рейсовым самолетом из Мадрида. Из-за задержки она пропустила открытие саммита и ряд двусторонних встреч.

Во время загрузки произошла ошибка.

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